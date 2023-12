oriente médio

Israel deve analisar proposta do Egito para fim do conflito em Gaza

O Egito compartilhou a proposta no fim da semana passada com líderes de Israel, do Hamas, do Qatar e dos EUA

O gabinete da guerra contra o Hamas, do governo de Israel, planeja discutir ainda na noite desta segunda-feira, 25, o plano de três etapas do Egito para encerrar o conflito em Gaza, de acordo com fontes da administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O Egito compartilhou a proposta no fim da semana passada com líderes de Israel, do Hamas, do Qatar e dos EUA e também tratou do tema com a Autoridade Palestina. Estas discussões, de acordo com fontes egípcias, incluíram a criação de um governo tecnocrata provisório depois do fim do conflito em Gaza.