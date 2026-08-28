GUERRA DE VERSÕES

Israel financiou site que se passava por instituto de pesquisa para influenciar IAs, diz jornal

Segundo investigação do The Guardian, site publicou mais de 560 mil palavras em nove dias e usou conteúdo estruturado para aumentar as chances de ser citado por chatbots como ChatGPT, Gemini e Perplexity

Mariana Rios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:10

Falso instituto financiado por Israel tentou influenciar respostas de ChatGPT e outras IAs Crédito: Shutterstock

Um site que se apresentava como um instituto de pesquisa dos Estados Unidos foi usado, segundo investigação do jornal britânico The Guardian, em uma campanha financiada por Israel para tentar influenciar as respostas de ferramentas de inteligência artificial sobre o país e a guerra em Gaza. O Hanover Institute for Public Policy, nome usado pelo site, não existe como entidade legal, não informa endereço físico e não apresenta integrantes ou autores identificados, de acordo com a reportagem.

Entre 6 e 14 de agosto, a página publicou 124 relatórios que somavam mais de 560 mil palavras.

Os textos abordavam temas como a tortura de prisioneiros palestinos, acusações de crimes de guerra contra Israel e a situação de fome em Gaza. As publicações eram apresentadas como pesquisas neutras e utilizavam referências de instituições como Banco Mundial, agências da ONU, Bureau Central de Estatísticas da Palestina e Anistia Internacional, mas, segundo a análise do The Guardian, o conteúdo era estruturado de forma a suavizar ou rebater críticas a Israel.

Confira imagens dos ataques de Israel na Faixa de Gaza 1 de 15

A investigação aponta que o site fazia parte de uma estratégia mais ampla, financiada com dezenas de milhões de dólares e conduzida por meio de empresas terceirizadas, para inserir argumentos favoráveis a Israel no ambiente digital utilizado por sistemas de inteligência artificial.

Segundo documentos registrados nos Estados Unidos sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, a empresa nova-iorquina Piro Inc. declarou que distribuía material para o governo israelense. A campanha também envolvia a Havas Media e outras empresas americanas contratadas para ações de comunicação.

O The Guardian identificou ainda que o Hanover Institute utilizou inicialmente uma estrutura associada à plataforma Res, que oferece ferramentas para otimizar conteúdos com o objetivo de aumentar as chances de que sejam citados por sistemas como ChatGPT, Perplexity, Claude e Gemini.

A preocupação, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, vai além de fazer com que usuários encontrem o site em pesquisas. A estratégia também poderia buscar a inclusão desse material em bases de dados usadas no treinamento de modelos de inteligência artificial, o que permitiria que determinadas narrativas fossem reproduzidas pelos sistemas sem que a origem do conteúdo aparecesse de forma clara.

A investigação do The Guardian também mostrou que outros sites ligados à campanha já haviam sido incluídos no Common Crawl, um grande repositório de páginas da internet utilizado como fonte de dados por desenvolvedores de sistemas de IA. O Hanover Institute ainda não constava no índice analisado porque seus textos haviam sido publicados após o encerramento da coleta.

Em resposta ao jornal, a empresa Piro afirmou anteriormente que havia sido contratada para colocar no registro público informações que considera precisas e verificáveis e para combater o que classificou como desinformação sobre Israel. O Ministério das Relações Exteriores israelense, por sua vez, já declarou que o Estado não realiza “operações de influência” nos Estados Unidos e que cumpre as leis americanas.