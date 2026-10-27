TRABALHO NO EXTERIOR

Itália oferece visto para brasileiros que trabalham remotamente; saiba como conseguir

Autorização permite morar no país inicialmente por um ano, com possibilidade de renovação, mas exige renda mínima, qualificação profissional, experiência comprovada e seguro de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:30

Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves Crédito: Shutterstock

Brasileiros que trabalham pela internet podem morar legalmente na Itália por meio de um visto criado para nômades digitais e trabalhadores remotos de países de fora da União Europeia. A autorização permite permanecer inicialmente por um ano, com possibilidade de renovação anual, desde que sejam mantidos os requisitos exigidos pela legislação italiana.

A modalidade entrou em vigor em abril de 2024 e atende profissionais autônomos que prestam serviços a distância e empregados de empresas que permitem o trabalho remoto. Entre as exigências estão comprovação de renda, qualificação profissional, experiência na atividade, seguro de saúde e endereço na Itália.

A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana 1 de 7

Uma das vantagens é que os candidatos aprovados nessa categoria ficam fora das cotas anuais de trabalhadores estrangeiros estabelecidas pelo Decreto Flussi. Também não precisam obter previamente o nulla osta, autorização de trabalho normalmente exigida em outras modalidades migratórias.

Para a advogada Ana Carolina Campara Brittes, especialista em Direito Migratório e Cidadania Italiana, CEO da Campara e integrante da Comissão de Cidadania Italiana da Associação Brasileira de Advogados (ABA), a modalidade acompanha mudanças no mercado de trabalho que se consolidaram nos últimos anos.

“O trabalho remoto deixou de ser uma solução temporária e passou a fazer parte da realidade de empresas e profissionais de diferentes setores. A Itália criou uma via migratória que permite unir essa nova dinâmica profissional à experiência de morar legalmente no país”, afirma.

Quem pode solicitar o visto?

A legislação italiana distingue duas categorias. O nômade digital é o profissional autônomo que utiliza recursos tecnológicos para prestar serviços a clientes, como consultores, designers, programadores, profissionais de marketing, produtores de conteúdo e arquitetos.

Já o trabalhador remoto possui vínculo empregatício ou contrato de colaboração com uma empresa, que pode estar sediada na Itália ou em outro país. Para solicitar o visto, precisa demonstrar que a função pode ser exercida integralmente a distância e apresentar contrato, oferta vinculante ou documentação equivalente aceita pelas autoridades.

A diferença influencia os documentos exigidos, a comprovação dos rendimentos e as obrigações tributárias após a mudança. “A pessoa pode trabalhar pela internet e ainda assim não estar enquadrada juridicamente como nômade digital. A análise começa pelo vínculo profissional: é preciso identificar se o candidato atua de forma autônoma ou como empregado remoto e organizar a documentação de acordo com essa realidade”, explica Ana Carolina.

Qualificação e experiência profissional

O candidato precisa se enquadrar na definição de profissional altamente qualificado prevista na legislação italiana.

Esse requisito pode ser demonstrado por diferentes caminhos, entre eles:

Diploma de ensino superior correspondente a um curso com duração mínima de três anos;

Qualificação profissional pós-secundária de nível equivalente;

Habilitação reconhecida para o exercício de profissão regulamentada;

Pelo menos cinco anos de experiência profissional em atividade de nível comparável ao ensino superior;

Três anos de experiência relevante nos sete anos anteriores ao pedido, para gestores e especialistas em tecnologia da informação e comunicação.



Documentos emitidos no Brasil podem precisar de tradução juramentada, Apostila de Haia e comprovação de equivalência. Conforme o caso, a formação acadêmica pode ser demonstrada por meio da Declaração de Valor ou de certificado emitido pelo CIMEA, centro italiano de informações sobre mobilidade e equivalência acadêmica.

Além da qualificação, é necessário comprovar pelo menos seis meses de experiência anterior na atividade que será exercida na Itália. Contratos, notas fiscais, faturas, declarações tributárias, contracheques e documentos de empregadores podem ser usados, conforme o perfil profissional.

Qual é a renda mínima exigida?

A legislação estabelece uma renda mínima anual equivalente a três vezes o valor de referência utilizado para a isenção da participação nas despesas de saúde. Nas orientações consulares mencionadas no material, o valor fica em torno de € 25,5 mil a € 26 mil por ano.

Considerando um euro a R$ 5,68, isso representa aproximadamente R$ 145 mil a R$ 148 mil anuais, ou cerca de R$ 12,1 mil a R$ 12,3 mil por mês. Os valores em reais são estimativas e variam conforme o câmbio. O montante oficial deve ser confirmado junto ao consulado responsável no momento do pedido.

Para empregados remotos, também é necessário observar os critérios de remuneração previstos nas convenções coletivas italianas e a referência salarial anual bruta utilizada pelo instituto oficial de estatística do país, o Istat. O portal governamental de integração de migrantes cita aproximadamente € 33,5 mil anuais para essa análise.

“Não basta apresentar um saldo bancário momentâneo. O objetivo é demonstrar que existe uma atividade profissional real, contínua e capaz de sustentar a permanência na Itália. A renda, os contratos e a trajetória do candidato precisam contar uma história coerente”, ressalta a advogada.

Seguro de saúde e comprovante de endereço

O pedido também exige seguro de saúde válido em território italiano durante a permanência, com cobertura mínima de € 30 mil para despesas médicas, hospitalares e eventual repatriação sanitária, conforme as orientações consulares citadas. Outro requisito é comprovar um endereço na Itália. Contrato de aluguel, escritura ou outro documento aceito pela representação consular pode ser utilizado.

A Embaixada da Itália em Brasília, por exemplo, orienta que o contrato de locação esteja no nome do candidato e seja acompanhado de comprovantes de pagamento antecipado de pelo menos dois meses.Como a documentação pode variar de acordo com a circunscrição consular, é necessário consultar as instruções do posto responsável pela região de residência do solicitante no Brasil.

Como funciona o processo de solicitação

O procedimento começa no Brasil, com o pedido de visto nacional do tipo D no consulado competente. O candidato deve agendar atendimento, apresentar os documentos exigidos e realizar a coleta das impressões digitais.O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre informa prazo máximo de análise de 90 dias para trabalhadores remotos e de 120 dias para nômades digitais autônomos. Os prazos podem variar conforme a representação consular e a necessidade de documentos adicionais.

Após chegar à Itália, o profissional tem até oito dias úteis para solicitar o permesso di soggiorno, autorização de residência emitida pela Questura, autoridade policial responsável pelo procedimento. A autorização tem validade de um ano e pode ser renovada anualmente, desde que o titular continue exercendo atividade altamente qualificada, comprove renda suficiente e mantenha seguro de saúde válido. O codice fiscale, número de identificação fiscal, é necessário para contratos e diversos procedimentos administrativos.

Familiares também podem acompanhar o titular

A legislação permite que o titular leve o cônjuge e os filhos menores para a Itália ou solicite posteriormente o reagrupamento familiar, desde que cumpra os requisitos migratórios aplicáveis. Os familiares podem receber autorização de residência pelo período correspondente ao do titular. A autorização por motivo familiar também pode permitir o exercício de atividade profissional, conforme as regras aplicáveis.

Após cinco anos de residência regular, o profissional poderá solicitar a autorização de residência de longa duração da União Europeia, desde que cumpra os requisitos exigidos na ocasião.“O visto pode fazer parte de um projeto familiar mais amplo. Moradia, escola para os filhos, cobertura de saúde, renda e tributação devem ser analisadas em conjunto para que a mudança seja sustentável depois da chegada”, observa Ana Carolina.

Mudança também exige planejamento tributário

O visto não concede isenção fiscal. Quem permanece na Itália por mais de 183 dias pode ser considerado residente fiscal no país, dependendo dos critérios legais aplicáveis, e passar a ter obrigações perante a administração tributária italiana. Segundo o portal oficial de integração de migrantes, o nômade digital autônomo deve abrir uma partita IVA, cadastro utilizado para emitir faturas e cumprir obrigações tributárias e contributivas.

Esse registro não ocorre automaticamente com a emissão da autorização de residência. Para empregados remotos, também é necessário avaliar as obrigações da empresa contratante, as contribuições previdenciárias e a tributação da remuneração. Brasil e Itália possuem acordo bilateral de Previdência Social, cuja aplicação depende do vínculo profissional e da situação do trabalhador.

“A aprovação migratória é uma parte do planejamento. A permanência por um período prolongado pode produzir efeitos fiscais e previdenciários tanto para o profissional quanto para a empresa contratante. Essa análise precisa acontecer antes da mudança, principalmente quando há rendimentos recebidos no Brasil ou em outros países”, explica a especialista.

Trabalho remoto reúne milhões de profissionais na Itália

Dados divulgados pelo Istat indicam que quase 3,4 milhões de pessoas ocupadas na Itália realizaram alguma forma de trabalho remoto em 2023, o equivalente a 13,8% dos trabalhadores. Cerca de 1,4 milhão trabalharam de casa durante pelo menos metade dos dias, enquanto aproximadamente 1,9 milhão adotaram o modelo com menor frequência.

Em 2018 e 2019, antes da pandemia, a proporção era de 4,8%. Em 2021, chegou a 15,1% e, nos dois anos seguintes, ficou em 13,8%.Os números incluem trabalhadores em geral, não apenas estrangeiros ou titulares do visto para nômades digitais. Entre as cidades com maior presença dessa modalidade estão Milão, Roma, Bolonha e Turim.

Pequenas cidades também buscam atrair trabalhadores remotos

O interesse pelo trabalho remoto também alcança pequenos municípios e áreas rurais que enfrentam envelhecimento populacional e perda de moradores.O 4º Relatório sobre Nomadismo Digital na Itália, elaborado pela Associação Italiana de Nômades Digitais com pesquisadores da Universidade Ca’ Foscari de Veneza, analisou mais de 800 mil dados de conversas on-line.