LESTE DE ALEMANHA

Itamaraty repudia violência e expressa solidariedade às famílias de vítimas na Alemanha

Um carro avançou e atropelou pessoas em um mercado de Natal na cidade Magdeburg

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, na noite de ontem, que o governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do ataque ocorrido ontem contra o mercado de Natal em Magdeburg, capital do estado alemão de Saxônia-Anhalt.