'SUGADO'

Janela quebra em pleno voo, passageiro é puxado para fora e empresa aérea minimiza relato

Empresário sérvio ficou gravemente ferido durante voo da Ryanair da Grécia para a Alemanha

Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:35

A Ryanair é uma companhia aérea de baixo custo (low cost) da Irlanda Crédito: Divulgação/Ryanair

A companhia aérea irlandesa Ryanair contestou o relato de que um passageiro tenha tido partes do corpo sugadas para fora de uma de suas aeronaves durante um voo entre a Grécia e a Alemanha, em julho. A empresa reconheceu que o homem foi puxado violentamente em direção à janela depois que ela se estilhaçou, mas afirmou que nenhuma parte de seu corpo chegou a sair da aeronave, um Boeing 737.

O caso envolve o empresário sérvio Ljubisa Karović, de 61 anos, que ficou gravemente ferido durante o voo. Segundo o advogado do passageiro, a despressurização repentina fez com que a cabeça e o braço direito de Karović fossem sugados pela abertura da janela.

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O diretor-executivo da Ryanair, Michael O'Leary, apresentou uma versão diferente quinta-feira (10), após a assembleia geral anual da companhia, em Dublin.

"Ele certamente foi puxado pela janela, mas não saiu pela janela", afirmou O'Leary, segundo o jornal britânico The Guardian. O executivo disse ainda que a empresa pretende contestar a versão de que alguma parte do corpo do passageiro tenha passado pela abertura.

"Não achamos que nenhuma parte do corpo dele tenha saído pela janela, mas ele certamente foi sugado em circunstâncias muito dramáticas em direção à janela", afirmou.

O'Leary acrescentou que Karović permaneceu preso ao assento e que a companhia não pretende minimizar a gravidade do episódio. Segundo ele, a Ryanair deverá aguardar as conclusões da investigação antes de apresentar uma posição definitiva.

Investigação em andamento

O acidente é investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com participação da Boeing, fabricante do avião, da GE, fabricante dos motores, e da própria Ryanair.

A apuração deverá esclarecer como a janela se rompeu, o que provocou a despressurização e exatamente o que aconteceu com o passageiro no momento do incidente.

Em entrevista anterior ao The Guardian, Karović afirmou acreditar que o cinto de segurança foi fundamental para mantê-lo dentro do avião enquanto perdia a consciência.

Sua esposa, Svetlana, contou ao jornal que um passageiro desconhecido teve papel importante no resgate. Segundo ela, o homem tentou puxar Karović de volta para dentro da aeronave e chegou a tentar bloquear a abertura com uma bolsa, que foi imediatamente sugada, e depois com uma mala, que conseguiu permanecer no local.

O relato da família, porém, ainda deverá ser confrontado com as evidências reunidas pelos investigadores. A versão definitiva sobre a dinâmica do acidente dependerá das conclusões do NTSB.

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