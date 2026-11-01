Jato particular cai com 9 pessoas em parque, provoca forte explosão na Flórida, e vídeo captura acidente: não há sobreviventes

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 18:10
Um jato particular caiu neste domingo (1º) em um parque de trailers em Greenacres, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. A queda provocou uma explosão de grandes proporções, abriu uma cratera no solo e causou um incêndio que atingiu uma das casas da região.
A aeronave particular, identificada como um Learjet 60, de matrícula N722BD, decolou do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36, no horário local, com 9 pessoas a bordo. O destino era North Eleuthera, nas Bahamas.
Avião caiu em Palm Beach County, Florida
A queda aconteceu às 12h50, no horário local da Flórida, duas horas após a decolagem. Segundo informações preliminares, o avião sofreu uma descida vertical rápida antes de atingir o solo. O acidente aconteceu nas proximidades do cruzamento da Military Trail com a 10th Avenue North.
Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, todos os ocupantes morreram.
Registros preliminares indicam que o Learjet 60 realizou paradas frequentes em West Palm Beach, na Flórida, e em Washington, D.C., nos últimos dias.