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Jato particular cai com 9 pessoas em parque, provoca forte explosão na Flórida, e vídeo captura acidente: não há sobreviventes

Jato caiu em área residencial na Flórida; segundo Bombeiros, acidente tem "múltiplas vítimas"

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 18:10

Avião caiu em Palm Beach County, Florida
Avião caiu em Palm Beach County, Florida Crédito: Reprodução

Um jato particular caiu neste domingo (1º) em um parque de trailers em Greenacres, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. A queda provocou uma explosão de grandes proporções, abriu uma cratera no solo e causou um incêndio que atingiu uma das casas da região.

A aeronave particular, identificada como um Learjet 60, de matrícula N722BD, decolou do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36, no horário local, com 9 pessoas a bordo. O destino era North Eleuthera, nas Bahamas.

Avião caiu em Palm Beach County, Florida

Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução
O acidente ocorreu pouco depois das 13h nas proximidades da Military Trail com a 10th Avenue North por Reprodução
O Corpo de Bombeiros do Condado de Palm Beach mobilizou equipes para atender à ocorrência por Reprodução
Após o acidente, todas as faixas da Military Trail foram interditadas no trecho entre o Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North por Reprodução
O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach orientou os motoristas a evitar a região e procurar rotas alternativas. por Reprodução
O parque atingido fica em Greenacres, uma comunidade formada principalmente por casas modulares e residências móveis, nos arredores de Palm Springs por Reprodução
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Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução

A queda aconteceu às 12h50, no horário local da Flórida, duas horas após a decolagem. Segundo informações preliminares, o avião sofreu uma descida vertical rápida antes de atingir o solo. O acidente aconteceu nas proximidades do cruzamento da Military Trail com a 10th Avenue North.

Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, todos os ocupantes morreram. 

Avião fez viagens recentes à Flórida e a Washington

Registros preliminares indicam que o Learjet 60 realizou paradas frequentes em West Palm Beach, na Flórida, e em Washington, D.C., nos últimos dias.

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