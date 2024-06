Jornalista americano Evan Gershkovich será julgado na Rússia por acusações de espionagem

O jornalista americano Evan Gershkovich, do The Wall Street Journal, que está preso há mais de um ano na Rússia por acusações de espionagem sem provas, será julgado em breve em Ecaterimburgo, nos Monts Urais, disseram as autoridades russas nesta quinta-feira, 13.