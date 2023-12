Gafe

Jornalista da BBC se desculpa após mostrar dedo do meio em noticiário ao vivo

A âncora do jornal apareceu, por pouquíssimo tempo, com o dedo do meio apontado para a câmera

Publicado em 8 de dezembro de 2023 às 17:16

Maryam Moshiri mostrou o dedo do meio no início do programa Crédito: Reprodução/BBC News

A jornalista Maryam Moshiri passou por um momento constrangedor ao ser flagrada mostrando o dedo do meio segundos antes da abertura do boletim de notícias no telejornal da emissora britânica BBC. O caso ocorreu na quarta-feira, 6, e no dia seguinte começou a viralizar nas redes sociais.

O momento, transmitido ao vivo sem querer, ocorreu nos poucos segundos entre o fim da contagem regressiva para o começo do jornal. Mesmo que o ato tenha durado pouquíssimo tempo, foi o suficiente para que o gesto fosse televisionado. Veja o vídeo:

WATCH: BBC News opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger pic.twitter.com/UHJZik12I5 — BNO News Live (@BNODesk) December 6, 2023

Após a repercussão do caso, a jornalista veio a público em sua conta no X, antigo Twitter, se desculpar pelo ocorrido. “Foi uma brincadeira particular da equipe e sinto muito que tenha ido ao ar!”, escreveu a Maryam.

Ela conta que estava fingindo acompanhar a contagem regressiva junto com o diretor e, quando chegou no número 1, fez o gesto em tom de brincadeira, sem perceber que seria captado pela câmera.

Por fim, Maryam pediu desculpas para os telespectadores que se sentiram ofendidos e/ou chateados. “Eu não estava 'mostrando o pássaro' para os espectadores ou mesmo para uma pessoa, na verdade”, finalizou.