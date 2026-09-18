ORIENTE MÉDIO

Jovem iraniana de 21 anos é condenada à morte oito meses após protestar contra governo

Taraneh Rahimi foi sentenciada à forca por “guerra contra Deus”, enquanto a irmã gêmea recebeu pena de 36 anos

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:30

Taraneh Rahimi Crédito: Reprodução

A iraniana Taraneh Rahimi, de 21 anos, foi condenada à morte oito meses depois de participar de protestos contra o governo em Isfahan. A irmã gêmea dela, Romina, recebeu uma pena de 36 anos de prisão.

As manifestações, realizadas nos dias 8 e 9 de janeiro, reuniram milhares de pessoas e integraram um movimento nacional iniciado no fim de dezembro, após o aumento do custo de vida. Organizações de direitos humanos e investigadores da ONU afirmam que os atos foram reprimidos com violência.

Taraneh e Romina foram presas em casa uma semana depois dos protestos. Em julho, elas e outras 14 pessoas foram julgadas por um tribunal instalado em uma prisão de Isfahan.

Segundo a organização Human Rights Activists (HRANA), Taraneh foi condenada à morte por “guerra contra Deus”. As irmãs são acusadas de envolvimento nas mortes de um integrante da Guarda Revolucionária e de uma pessoa em situação de rua nas proximidades dos atos.

O primo das jovens, Masud Nourmohamadi, que vive nos Estados Unidos, afirma que não existem provas contra elas.

“Não há nenhuma prova” contra as duas irmãs, criticou. “Os advogados não tiveram acesso ao processo até o primeiro dia do julgamento.”

A família também denuncia que as duas foram torturadas e ameaçadas para assinar confissões.

“Eles torturavam os jovens uns na frente dos outros, um após o outro. Faziam questão de que Taraneh ouvisse os gritos de Romina. Disseram a ela: ‘Se você não assinar essas confissões, vamos estuprar sua irmã na sua frente’. É claro que ela assinou”, relatou Nourmohamadi.

Taraneh ainda sofre com dores em um joelho operado antes da prisão. Embora um médico tenha recomendado sua hospitalização, as autoridades teriam recusado o pedido. O Centro pelos Direitos Humanos no Irã (CHRI) informou que “ela tem dificuldade para andar”.

A sentença ainda pode ser contestada. O Irã, no entanto, já executou 29 homens por acusações relacionadas às manifestações, após julgamentos considerados injustos por organizações como a Anistia Internacional.

A ONG Iran Human Rights contabiliza 100 condenações à morte ligadas aos protestos, 31 delas na província de Isfahan. De acordo com a HRANA, oito mulheres enfrentam a pena capital por acusações relacionadas às manifestações ou à segurança nacional.

Ativistas acusam o governo iraniano de usar as execuções para intimidar a população. As autoridades alegam agir contra responsáveis por “distúrbios fomentados do exterior”.