ARGENTINA

Jovem de 22 anos morre em acidente durante corrida em app; quatro ficam feridos

Luciana era passageira de um Fiat Cronos que colidiu com outro carro em Mendoza; motorista do Uber e outros três ocupantes foram hospitalizados

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:00

Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina Crédito: Reprodução/diariouno

Uma jovem de 22 anos morreu após um violento acidente envolvendo um carro que prestava serviço de Uber e outro veículo, na noite de quarta-feira (26), no cruzamento das ruas Colón e Perú, no centro de Mendoza, na Argentina. Luciana Celeste Báez era passageira do Fiat Cronos e foi arremessada para fora do veículo com a força da colisão. Ela morreu no local.

O acidente deixou outras quatro pessoas feridas. Segundo o Diário UNO, o motorista do Uber, José Agustín Esparza, de 27 anos, e o outro passageiro do Fiat, Gonzalo Parlavecchio, de 24, foram levados ao Hospital Central. Os dois sofreram politraumatismos.

Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina 1 de 4

Gonzalo apresentou traumatismo cranioencefálico, com perda de consciência posteriormente recuperada, além de fraturas na pelve e na coluna. Ele permanece em uma sala comum e não necessita de ventilação mecânica. O motorista do aplicativo também segue sob avaliação médica.

No outro veículo envolvido, um Citroën C4 Cactus, estavam o motorista Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 20 anos, e a passageira Malena Valentina Morales Forquera, de 19. Os dois foram encaminhados ao Hospital Lagomaggiore com politraumatismos e permanecem internados, mas estão estáveis.

Investigação

O acidente é investigado como homicídio culposo. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas, inclusive para determinar qual dos veículos tinha prioridade de passagem no cruzamento.