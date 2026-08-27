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Jovem de 22 anos morre em acidente durante corrida em app; quatro ficam feridos

Luciana era passageira de um Fiat Cronos que colidiu com outro carro em Mendoza; motorista do Uber e outros três ocupantes foram hospitalizados

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:00

Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina
Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina Crédito: Reprodução/diariouno

Uma jovem de 22 anos morreu após um violento acidente envolvendo um carro que prestava serviço de Uber e outro veículo, na noite de quarta-feira (26), no cruzamento das ruas Colón e Perú, no centro de Mendoza, na Argentina. Luciana Celeste Báez era passageira do Fiat Cronos e foi arremessada para fora do veículo com a força da colisão. Ela morreu no local.

O acidente deixou outras quatro pessoas feridas. Segundo o Diário UNO, o motorista do Uber, José Agustín Esparza, de 27 anos, e o outro passageiro do Fiat, Gonzalo Parlavecchio, de 24, foram levados ao Hospital Central. Os dois sofreram politraumatismos.

Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina

Colisão aconteceu no cruzamento das ruas Perú e Colón, em Mendoza por Reprodução/diariouno
Jovem de 22 anos era passageira do Uber e morreu no local por Reprodução/diariouno
Motorista do Uber e outro passageiro ficaram feridos na batida por Reprodução/diariouno
Ocupantes do segundo carro também foram levados ao hospital após o acidente por Reprodução/diariouno
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Colisão aconteceu no cruzamento das ruas Perú e Colón, em Mendoza por Reprodução/diariouno

Gonzalo apresentou traumatismo cranioencefálico, com perda de consciência posteriormente recuperada, além de fraturas na pelve e na coluna. Ele permanece em uma sala comum e não necessita de ventilação mecânica. O motorista do aplicativo também segue sob avaliação médica.

No outro veículo envolvido, um Citroën C4 Cactus, estavam o motorista Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 20 anos, e a passageira Malena Valentina Morales Forquera, de 19. Os dois foram encaminhados ao Hospital Lagomaggiore com politraumatismos e permanecem internados, mas estão estáveis.

Investigação

O acidente é investigado como homicídio culposo. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas, inclusive para determinar qual dos veículos tinha prioridade de passagem no cruzamento.

Os testes de alcoolemia realizados nos dois motoristas deram resultado negativo. A Polícia Científica e a Unidade Investigativa Departamental trabalham para esclarecer a dinâmica da batida.

Tags:

Acidente Uber Motorista de app Argentina Mendoza Morte no Uber

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