Jovem de 22 anos morre em acidente durante corrida em app; quatro ficam feridos

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Mariana Rios
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:00
Uma jovem de 22 anos morreu após um violento acidente envolvendo um carro que prestava serviço de Uber e outro veículo, na noite de quarta-feira (26), no cruzamento das ruas Colón e Perú, no centro de Mendoza, na Argentina. Luciana Celeste Báez era passageira do Fiat Cronos e foi arremessada para fora do veículo com a força da colisão. Ela morreu no local.
O acidente deixou outras quatro pessoas feridas. Segundo o Diário UNO, o motorista do Uber, José Agustín Esparza, de 27 anos, e o outro passageiro do Fiat, Gonzalo Parlavecchio, de 24, foram levados ao Hospital Central. Os dois sofreram politraumatismos.
Acidente com Uber deixa jovem morta e quatro feridos na Argentina
Gonzalo apresentou traumatismo cranioencefálico, com perda de consciência posteriormente recuperada, além de fraturas na pelve e na coluna. Ele permanece em uma sala comum e não necessita de ventilação mecânica. O motorista do aplicativo também segue sob avaliação médica.
No outro veículo envolvido, um Citroën C4 Cactus, estavam o motorista Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 20 anos, e a passageira Malena Valentina Morales Forquera, de 19. Os dois foram encaminhados ao Hospital Lagomaggiore com politraumatismos e permanecem internados, mas estão estáveis.
O acidente é investigado como homicídio culposo. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas, inclusive para determinar qual dos veículos tinha prioridade de passagem no cruzamento.
Os testes de alcoolemia realizados nos dois motoristas deram resultado negativo. A Polícia Científica e a Unidade Investigativa Departamental trabalham para esclarecer a dinâmica da batida.