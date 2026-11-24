IGREJA CATÓLICA

Jovem que enfrentou tumor cerebral e foi missionária na África pode se tornar a primeira santa da geração Z

Maria Middleton teve o avanço de seu processo de beatificação e canonização aprovado por bispos dos Estados Unidos

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:48

Jovem que enfrentou tumor cerebral e foi missionária na África pode se tornar a primeira santa da geração Z Crédito: Reprodução/Think Hope

Uma jovem americana que enfrentou um tumor cerebral inoperável, participou de uma missão religiosa na África e ficou conhecida pela forte devoção católica pode se tornar a primeira santa da geração Z. Maria Middleton morreu aos 18 anos, em outubro de 2020, e teve o avanço de seu processo de beatificação e canonização aprovado pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos na última terça-feira (17).

A decisão foi tomada após um pedido de um arcebispo da Filadélfia e representa uma das primeiras etapas para o reconhecimento da jovem como santa. O processo ainda depende de autorização do Vaticano, que poderá permitir o início de uma investigação sobre a vida de Maria e os escritos deixados por ela.

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Maria nasceu em 2002, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aos 16 anos, recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral considerado inoperável. Mesmo durante o tratamento, manteve a dedicação à fé católica e participou de uma viagem missionária a Uganda, na África.

A jovem ganhou projeção entre fiéis de diferentes países pela maneira como enfrentou a doença e pela mensagem de esperança que transmitia. Segundo os pais, Susan e Brian Middleton, Maria era uma adolescente comum, fã da cantora Taylor Swift, mas tinha uma relação profunda com a religião.

Após a morte da filha, os pais encontraram textos escritos por ela durante o tratamento. Entre as mensagens estava a expressão “Think Hope”, que significa “Pense na esperança”, e se tornou o título de um livro sobre sua trajetória.

Em entrevista à emissora americana ABC, a mãe afirmou que a família ainda tenta assimilar a possibilidade de Maria ser reconhecida como santa. “A santidade é possível. Deus nos criou para sermos santos”, declarou Susan.