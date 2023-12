NA ESPANHA

Jovens sequestram o 'menino Jesus', pedem resgate e acabam presos

Um grupo de criminosos sequestrou a escultura do menino Jesus que estava em um presépio em San Vicente del Raspeig, na Espanha. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (17).

Os bandidos postaram o sequestro no TikTok e exigiram 2 mil euros, o equivalente a R$ 11 mil, pelo resgate. Eles também acusaram a polícia de "não cuidar bem do menino Jesus", o que facilitou o "sequestro", de acordo com reportagem da Cadena SER.