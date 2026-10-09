LAUREADA

Jurista que enfrentou o apartheid e investigou genocídio em Gaza ganha Nobel da Paz

Sul-africana Navi Pillay, de 85 anos, atuou na defesa de Nelson Mandela, julgou crimes em Ruanda e comandou a área de direitos humanos da ONU

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:20

Navi Pillay Crédito: Divulgação

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 anos, foi anunciada nesta sexta-feira como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026. Com uma trajetória marcada pelo enfrentamento ao apartheid e pela investigação de crimes internacionais, ela recebeu o reconhecimento do Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo.

O presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, afirmou que a escolha se deveu à “sua coragem e integridade excepcionais em sua atuação jurídica e por seus esforços para promover a paz e o direito internacional”.

Ao longo de cinco décadas como advogada e juíza, Pillay garantiu que Nelson Mandela tivesse acesso a um advogado enquanto estava preso, presidiu o tribunal responsável por julgar o genocídio em Ruanda e ocupou o posto de Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Quem é Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz 1 de 8

Mais recentemente, comandou a Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o território palestino ocupado, Jerusalém Oriental e Israel. A comissão vinculada à ONU concluiu que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza durante a guerra contra o Hamas.

Ao anunciar a vencedora, Frydnes também afirmou que o prêmio representava “uma mensagem àqueles que estão atacando e enfraquecendo o sistema internacional”.

Nascida em Durban, em uma família de origem tâmil indiana, Pillay iniciou a carreira durante o apartheid, regime que segregava a população sul-africana pela cor da pele e concentrava direitos políticos e civis nas mãos da minoria branca.

“O compromisso de Navi Pillay com os princípios jurídicos universais e sua firme bússola moral são constantes ao longo de sua extensa carreira”, declarou Frydnes.

A atuação contra a segregação racial levou o Congresso Nacional Africano, partido que liderou a resistência ao regime, a associar a trajetória da jurista à própria história de libertação da África do Sul. Nomeada por Mandela, ela se tornou a primeira mulher não branca a integrar a Suprema Corte do país.

A carreira internacional incluiu a presidência do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criado para julgar os responsáveis pelo genocídio de 1994, e a atuação como juíza do Tribunal Penal Internacional. Entre 2008 e 2014, Pillay chefiou a área de direitos humanos da ONU, responsável por acompanhar violações em diferentes países.

A sul-africana disse ter sido surpreendida pela premiação. Segundo Frydnes, o comitê só conseguiu informá-la depois do anúncio público. Durante a cerimônia em Oslo, ele chegou a pedir, em tom de brincadeira, que ela “atendesse o telefone”.

Em um breve pronunciamento, Pillay defendeu os direitos humanos e comentou o destaque dado à sua coragem pelo comitê, além das reações ao relatório sobre Gaza. Também brincou, de forma irônica, sobre dividir o Nobel com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A escolha foi celebrada por representantes da justiça internacional e da ONU. A presidente do Tribunal Penal Internacional, Tomoko Akane, parabenizou a jurista. A procuradora-geral adjunta da corte, Nazhat Shameem Khan, classificou o reconhecimento como “uma homenagem aos direitos humanos”.

Para o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, a premiação representa “uma vitória coletiva dos direitos humanos e da justiça”.