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Jurista que enfrentou o apartheid e investigou genocídio em Gaza ganha Nobel da Paz

Sul-africana Navi Pillay, de 85 anos, atuou na defesa de Nelson Mandela, julgou crimes em Ruanda e comandou a área de direitos humanos da ONU

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:20

Entre 2008 e 2014, ocupou o cargo de Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos
Navi Pillay Crédito: Divulgação

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 anos, foi anunciada nesta sexta-feira como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026. Com uma trajetória marcada pelo enfrentamento ao apartheid e pela investigação de crimes internacionais, ela recebeu o reconhecimento do Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo.

O presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, afirmou que a escolha se deveu à “sua coragem e integridade excepcionais em sua atuação jurídica e por seus esforços para promover a paz e o direito internacional”.

Ao longo de cinco décadas como advogada e juíza, Pillay garantiu que Nelson Mandela tivesse acesso a um advogado enquanto estava preso, presidiu o tribunal responsável por julgar o genocídio em Ruanda e ocupou o posto de Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Quem é Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz

Navi Pillay nasceu em Durban, na África do Sul, em uma família de origem tâmil indiana, e construiu sua carreira durante o apartheid por Divulgação
Como advogada, garantiu que Nelson Mandela tivesse acesso à assistência jurídica enquanto estava preso por Divulgação
Nomeada por Mandela, tornou-se a primeira mulher não branca a integrar a Suprema Corte da África do Sul por Divulgação
Presidiu o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criado para julgar os responsáveis pelo genocídio de 1994 por Divulgação
Entre 2008 e 2014, ocupou o cargo de Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos por Divulgação
Também atuou como juíza do Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de guerra e contra a humanidade por Divulgação
Comandou a comissão de investigação da ONU que concluiu que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza por Divulgação
Aos 85 anos, foi anunciada como vencedora do Nobel da Paz de 2026 por sua atuação em defesa da paz e do direito internacional por Divulgação
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Navi Pillay nasceu em Durban, na África do Sul, em uma família de origem tâmil indiana, e construiu sua carreira durante o apartheid por Divulgação

Mais recentemente, comandou a Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o território palestino ocupado, Jerusalém Oriental e Israel. A comissão vinculada à ONU concluiu que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza durante a guerra contra o Hamas.

Ao anunciar a vencedora, Frydnes também afirmou que o prêmio representava “uma mensagem àqueles que estão atacando e enfraquecendo o sistema internacional”.

Nascida em Durban, em uma família de origem tâmil indiana, Pillay iniciou a carreira durante o apartheid, regime que segregava a população sul-africana pela cor da pele e concentrava direitos políticos e civis nas mãos da minoria branca.

“O compromisso de Navi Pillay com os princípios jurídicos universais e sua firme bússola moral são constantes ao longo de sua extensa carreira”, declarou Frydnes.

A atuação contra a segregação racial levou o Congresso Nacional Africano, partido que liderou a resistência ao regime, a associar a trajetória da jurista à própria história de libertação da África do Sul. Nomeada por Mandela, ela se tornou a primeira mulher não branca a integrar a Suprema Corte do país.

A carreira internacional incluiu a presidência do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criado para julgar os responsáveis pelo genocídio de 1994, e a atuação como juíza do Tribunal Penal Internacional. Entre 2008 e 2014, Pillay chefiou a área de direitos humanos da ONU, responsável por acompanhar violações em diferentes países.

A sul-africana disse ter sido surpreendida pela premiação. Segundo Frydnes, o comitê só conseguiu informá-la depois do anúncio público. Durante a cerimônia em Oslo, ele chegou a pedir, em tom de brincadeira, que ela “atendesse o telefone”.

Em um breve pronunciamento, Pillay defendeu os direitos humanos e comentou o destaque dado à sua coragem pelo comitê, além das reações ao relatório sobre Gaza. Também brincou, de forma irônica, sobre dividir o Nobel com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A escolha foi celebrada por representantes da justiça internacional e da ONU. A presidente do Tribunal Penal Internacional, Tomoko Akane, parabenizou a jurista. A procuradora-geral adjunta da corte, Nazhat Shameem Khan, classificou o reconhecimento como “uma homenagem aos direitos humanos”.

Para o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, a premiação representa “uma vitória coletiva dos direitos humanos e da justiça”.

Pillay é a 21ª mulher a receber o Nobel da Paz, entre 144 laureados. Além da medalha de ouro com o perfil de Alfred Nobel, fundador da premiação, ela receberá 12 milhões de coroas suecas, aproximadamente R$ 6 milhões.

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Navi Pillay Nobel da paz

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