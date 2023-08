Kremlin nega envolvimento na morte do líder do Grupo Wagner

O Kremlin negou as alegações de envolvimento no acidente de avião que supostamente matou o líder mercenário do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O porta-voz Dmitry Peskov rejeitou categoricamente as acusações nesta sexta-feira, 25, ao falar com repórteres.



"Neste momento, é claro, há muitas especulações em torno deste acidente de avião e das trágicas mortes dos passageiros do avião, incluindo Yevgeny Prigozhin", disse "Claro, no Ocidente, tudo essas especulações são apresentadas de um ângulo específico Tudo isso é uma mentira completa."