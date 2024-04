BANIMENTO EM MASSA

Kwai anuncia remoção global de cerca de 4 milhões de vídeos

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, divulgou recentemente o que chama de um Relatório de Transparência, onde detalha atitudes que fortalecem a marca uma vez que se preocupam com a sociedade.

Esta edição do Relatório de Transparência abrange o período de 1o de julho a 31 de dezembro de 2023. Nele se anuncia que foram removidos globalmente 4.252.536 vídeos que violaram as Diretrizes da Comunidade ou Termos de Serviço da plataforma. O total de vídeos removidos representa menos de 1% de todo o conteúdo publicado no aplicativo nesse período.