Ladrão ora, faz doação e rouba templo hindu na Índia

Um homem foi até um templo na cidade de Dharuhera, na Índia, onde orou e fez uma oração de 10 rúpias, moeda indiana. Logo após o momento espiritual, no entanto, ele roubou outras cinco mil rúpias, o equivalente a R$ 290, no último sábado.



Esse dinheiro estava em uma imagem do deus-macaco Hanuman, para o qual outros fiéis também haviam depositado ofertas. De acordo com a tradição hindu, Hanuman, encarnação do poderoso deus Shiva, ensina muito sobre altruísmo e a doação.