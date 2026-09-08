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Ladrões roubam obras de Renoir avaliadas em R$ 53 milhões de museu

O roubo ocorreu após o espetacular furto de joias da coroa no Museu do Louvre, em Paris, no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:06

Ladrões roubaram quadros de valor milionário
Ladrões roubaram quadros de valor milionário Crédito: Reprodução

Valiosas pinturas de Renoir foram roubadas na madrugada desta terça-feira (8) de um pequeno museu na Riviera Francesa, e investigadores estão à procura dos suspeitos, informou a polícia

Imagens de câmeras de vigilância identificaram ladrões entrando no Museu Renoir em Cagnes-sur-Mer e roubando quatro pinturas avaliadas em milhões de euros, disse o prefeito da cidade, Bryan Masson, em um comunicado. Os ladrões deixaram cair uma das pinturas ao fugirem, segundo o comunicado.

Quadros de Renoir roubados de museu

Coco Lisant (1905) por Divulgação
Jeune fille au puits (1886) por Divulgação
Retrato de Madame Pichon (1895) por Divulgação
Retrato de Madame Colonna Romano (1910) por Divulgação
1 de 4
Coco Lisant (1905) por Divulgação

Um funcionário da administração policial regional confirmou o roubo e a busca por suspeitos, e afirmou que uma investigação está em andamento. O funcionário, que não estava autorizado a se identificar publicamente de acordo com as normas da polícia, não pôde confirmar o valor das pinturas.

O roubo ocorreu após o espetacular furto de joias da coroa no Museu do Louvre, em Paris, no ano passado.

O Museu Renoir está instalado na última residência do pintor Pierre-Auguste Renoir, onde ele viveu antes de sua morte em 1919 É a atração mais famosa de Cagnes-sur-Mer, cidade situada entre Cannes e Nice, na costa do Mediterrâneo. Fonte: Associated Press

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