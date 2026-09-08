Ladrões roubam obras de Renoir avaliadas em R$ 53 milhões de museu

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Estadão
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:06
Valiosas pinturas de Renoir foram roubadas na madrugada desta terça-feira (8) de um pequeno museu na Riviera Francesa, e investigadores estão à procura dos suspeitos, informou a polícia
Imagens de câmeras de vigilância identificaram ladrões entrando no Museu Renoir em Cagnes-sur-Mer e roubando quatro pinturas avaliadas em milhões de euros, disse o prefeito da cidade, Bryan Masson, em um comunicado. Os ladrões deixaram cair uma das pinturas ao fugirem, segundo o comunicado.
Quadros de Renoir roubados de museu
Um funcionário da administração policial regional confirmou o roubo e a busca por suspeitos, e afirmou que uma investigação está em andamento. O funcionário, que não estava autorizado a se identificar publicamente de acordo com as normas da polícia, não pôde confirmar o valor das pinturas.
O roubo ocorreu após o espetacular furto de joias da coroa no Museu do Louvre, em Paris, no ano passado.
O Museu Renoir está instalado na última residência do pintor Pierre-Auguste Renoir, onde ele viveu antes de sua morte em 1919 É a atração mais famosa de Cagnes-sur-Mer, cidade situada entre Cannes e Nice, na costa do Mediterrâneo. Fonte: Associated Press