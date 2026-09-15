AQUECIMENTO GLOBAL

Ligação de 400 anos entre dois oceanos é rompida e dificulta até previsão de chuvas

Estudo mostra que o aquecimento global enfraqueceu a influência do Pacífico sobre o Índico e pode dificultar projeções climáticas

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:23

Mudança afeta oceanos Crédito: Imagem gerada por IA

Durante séculos, os oceanos Pacífico e Índico funcionaram como partes conectadas de um mesmo sistema climático. Quando as temperaturas mudavam no Pacífico, o Índico geralmente acompanhava esse movimento. Nas últimas décadas, porém, os dois deixaram de seguir o mesmo ritmo.

Um estudo publicado na revista científica Nature Communications mostra que essa ligação está sendo rompida pelo aquecimento global provocado pelas atividades humanas. Segundo os pesquisadores, a mudança é mais intensa do que qualquer outra identificada ao longo de aproximadamente mil anos.

A ruptura não significa que os oceanos estejam se separando fisicamente. O que mudou foi a relação entre suas temperaturas e seus sistemas de circulação atmosférica, que ajudam a determinar onde e quando chove em várias regiões do planeta.

O comportamento do Pacífico costuma exercer forte influência sobre o Índico. É o que acontece, por exemplo, durante fenômenos como El Niño e La Niña, capazes de alterar temperaturas, ventos e volumes de chuva mesmo em lugares distantes. Desde a década de 1980, no entanto, os cientistas observam que o Índico responde cada vez menos às variações do Pacífico.

Para descobrir se essa mudança já havia ocorrido no passado, pesquisadores da Instituição Oceanográfica Woods Hole, nos Estados Unidos, recorreram a registros naturais do clima. Eles analisaram informações preservadas em corais, anéis de árvores e estalagmites, formações minerais encontradas em cavernas.

Esses materiais funcionam como arquivos naturais: suas características guardam pistas sobre a temperatura e a quantidade de chuva de diferentes épocas. Com os dados, os cientistas conseguiram reconstruir o comportamento climático dos dois oceanos desde o início do século XVII. Leia o estudo completo.

Vulcões já abalaram essa conexão

A análise mostrou que Pacífico e Índico permaneceram fortemente ligados durante a maior parte dos últimos 400 anos. A principal exceção ocorreu entre 1810 e 1850, quando uma sequência de grandes erupções vulcânicas tropicais interferiu temporariamente nessa relação.

Uma delas foi a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, em 1815, considerada uma das maiores já registradas. A enorme quantidade de partículas lançada na atmosfera bloqueou parte da luz solar, reduziu as temperaturas e provocou alterações climáticas em diferentes regiões.

Naquele período, as erupções enfraqueceram a influência do Pacífico sobre o Índico. Depois, porém, a ligação entre os dois sistemas voltou a se fortalecer.

A situação atual é diferente. As mudanças observadas nas últimas décadas não são atribuídas a grandes erupções, mas ao aumento da temperatura do planeta e à concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

Os pesquisadores também recorreram a simulações climáticas que abrangem cerca de mil anos. A comparação indicou que o rompimento atual da conexão entre os oceanos é mais acentuado do que os efeitos provocados pelas grandes erupções vulcânicas do passado.

O que isso muda na previsão de chuvas

Entender a relação entre os oceanos ajuda os cientistas a prever mudanças no regime de chuvas. Se o Índico costuma acompanhar o Pacífico, o comportamento de uma bacia pode oferecer pistas sobre o que acontecerá na outra e nas regiões influenciadas por elas.

Com o enfraquecimento dessa conexão, padrões conhecidos podem deixar de se repetir da mesma maneira. Isso não significa que as previsões do tempo deixarão de funcionar, nem que todas as projeções climáticas estejam erradas. O estudo trata principalmente de tendências de maior duração, e não da previsão diária informada nos aplicativos.

Na prática, os modelos usados para antecipar secas, períodos de chuva e outras variações climáticas precisarão considerar que o Índico está se comportando de maneira mais independente. A mudança pode afetar especialmente projeções para áreas tropicais influenciadas pelas duas bacias.

O Oceano Índico é um dos maiores reservatórios de calor do planeta. À medida que absorve parte da energia acumulada pelo aquecimento global, sua resposta deixa de depender tanto do que acontece no Pacífico.