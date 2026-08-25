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Lua ficará 96,2% encoberta em eclipse que acontece essa semana; confira horários e onde ver

Eclipse lunar parcial começa na noite desta quinta-feira (27) e chega ao auge na madrugada de sexta (28).

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:22

com as manchas solares mais aparentes; foto foi feita pelo astrônomo amador Renato Poltronieiri. — Foto:
Eclipse lunar parcial Crédito: Renato Poltronieri/Divulgação

A Lua ficará quase totalmente coberta pela sombra da Terra na madrugada desta sexta-feira (28), durante um eclipse lunar parcial que poderá ser observado de todas as regiões do Brasil.

O fenômeno começa às 22h24 desta quinta-feira (27), pelo horário de Brasília, e atingirá o ponto máximo às 1h13, quando 96,2% do disco lunar estará dentro da umbra, a parte mais escura da sombra terrestre.

Eclipse

Eclipse por Shutterstock
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Eclipse por Shutterstock

“O fenômeno vai obscurecer 96,2% da Lua, o que o torna visualmente quase um eclipse total”, explica a astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional (ON).

A fase parcial, mais perceptível, começa às 23h34 e termina às 2h52. O eclipse completo, considerando também a passagem pela penumbra, chega ao fim às 4h02.

Lua pode ficar avermelhada

Embora não seja um eclipse total, a parte encoberta poderá ganhar tons alaranjados ou avermelhados. O efeito ocorre porque parte da luz solar atravessa a atmosfera terrestre antes de atingir a Lua.

Como observar

Não é necessário equipamento para acompanhar o fenômeno. O eclipse pode ser visto a olho nu e não oferece risco à visão.

“Para ver o eclipse da Lua não é preciso nenhum aparato, basta olhar e contemplar pelo tempo que quiser”, afirma Josina.

Binóculos e telescópios podem melhorar a visualização. A presença de nuvens será o principal obstáculo para quem quiser acompanhar o eclipse.

Horários do eclipse:

22h24: início da fase penumbral

23h34: início da fase parcial

1h13: ponto máximo

2h52: fim da fase parcial

4h02: fim da fase penumbral

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