´PROBLEMÁTICOS'

Macacos invadem casas, roubam comida e viram alvo de plano polêmico na África do Sul

Em Cidade do Cabo, mais de 120 babuínos podem ser capturados e levados para uma área cercada após anos de conflitos com moradores; ambientalistas protestam contra a medida e defendem que os humanos aprendam a conviver com os animais

Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:02

Manifestante com cartaz escrito 'pontes, não jaulas' Crédito: Reprodução/Nos.nl

Imagine chegar à cozinha e encontrar um babuíno fazendo a festa na sua despensa. Ou colocar o lixo na rua e, minutos depois, descobrir que um grupo de macacos transformou a calçada em um verdadeiro banquete. A cena, que parece roteiro de comédia, virou motivo de uma séria disputa em Cidade do Cabo, na África do Sul.

A prefeitura quer capturar mais de 120 babuínos considerados problemáticos e transferi-los para uma área cercada na Península do Cabo. A proposta, porém, está longe de agradar a todos: enquanto o governo municipal considera a medida necessária para reduzir os conflitos entre animais e moradores, ambientalistas acusam as autoridades de preparar uma espécie de prisão para os primatas.

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O problema começa na hora da coleta de lixo. Em Simon's Town, no extremo sul da península, os babuínos já aprenderam a identificar o dia em que os caminhões passam pelas ruas. É quando as lixeiras se transformam em restaurantes a céu aberto. Os animais também descobriram como abrir portas e janelas para invadir cozinhas em busca de comida.

E não se contentam com qualquer coisa. Um dos moradores, Adam Welz, contou à emissora holandesa NOS que já encontrou um babuíno sobre sua bancada, devorando um pote inteiro de pasta de amendoim. Apesar do lado engraçado da história, ele teme pela segurança dos filhos pequenos e dos cães. Os animais têm dentes afiados, segundo o relato.

A disputa tem um componente que vai além do apetite dos primatas. Com o avanço dos bairros sobre as montanhas, o espaço natural dos babuínos diminuiu. Sem encontrar alimento suficiente em seu habitat, eles passaram a frequentar áreas residenciais, onde encontram comida fácil e bastante calórica.

Na Península do Cabo vivem cerca de 600 babuínos. A prefeitura tenta manter os animais longe das casas com equipes de monitoramento que usam até armas de paintball para afugentá-los de volta às montanhas. Mas a estratégia não tem funcionado com dois grupos de pouco mais de 60 animais cada, apontados como responsáveis por boa parte dos transtornos.

A solução proposta é transferir esses grupos para um terreno cercado de aproximadamente sete campos de futebol. O espaço já recebeu cercas e plataformas de madeira para os animais descansarem.

Gregg Oelofse, responsável pela gestão costeira e ambiental da prefeitura, reconhece que a ideia não é ideal, mas afirma que as autoridades consideram duas alternativas: capturar os babuínos e mantê-los no local ou submetê-los à eutanásia. Segundo ele, os animais já vivem em condições ruins. Exames de raio-X realizados após mortes revelaram que quase todos tinham chumbinhos alojados no corpo, resultado de disparos feitos por moradores frustrados. A alimentação com restos de comida também prejudica a saúde dos primatas.

Prisão ou proteção?

É justamente aí que começa a briga. Manifestantes se reúnem nos fins de semana diante das cercas para protestar contra o projeto. Para eles, o espaço de confinamento está mais para um campo de extermínio do que para um abrigo.

Os opositores também temem que os babuínos sejam esterilizados para impedir a reprodução e que a iniciativa abra caminho para o confinamento de outros grupos no futuro. A prefeitura nega essa possibilidade e afirma que os demais animais da península continuarão livres.

Uma das alternativas defendidas pelos ambientalistas é cercar as áreas residenciais, e não os babuínos. A ideia seria instalar barreiras entre os bairros e as montanhas, preservando o habitat dos animais e evitando invasões nas casas. Outra medida seria melhorar o fechamento das lixeiras, retirando dos primatas o convite diário para o banquete.