Mãe de crianças resgatadas na Colômbia sobreviveu por 4 dias após acidente

A mãe das crianças encontradas na sexta-feira (9) após passarem 40 dias na selva colombiana ficou viva por quatro dias. A informação foi divulgada neste domingo (11) pelo pai das crianças, Manuel Miller Ranoque. Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, de 9 anos, Tien Mucutuy, de 4 anos e Cristin Mucutuy, de 1 ano, são irmãos e pertencem à etnia indígena uitoto.

Lesly contou ao pai que Magdalena Mucutuy sobreviveu à queda do avião. "O único que ela (Lesly, a irmã mais velha) me disse é que a mãe deles ficou viva por quatro dias. A mãe lhes disse: vão embora", declarou. O piloto e outro passageiro adulto morreram no acidente. Segundo as Forças Armadas da Colômbia, os corpos dos três adultos foram localizados na aeronave duas semanas após a queda.

Ranoque contou ainda que não conseguiu conversar muito com os filhos por conta do estado de saúde das crianças. Ele disse que espera que eles "se recuperem bem e que as crianças possam dar suas próprias declarações".

Segundo o g1, todos os resgatados estão internadas com desnutrição e devem permanecer no hospital por pelo menos mais duas semanas.

Cão encontrou as crianças Nesta semana, durante as buscas, o cão Wilson que ajudava no trabalho sumiu. As pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas foram localizadas pelas equipes de resgate, indicando que o animal estava com os sobreviventes. O animal ainda está desaparecido.

#VamosPorWilson | Las habilidades de nuestros binomios caninos: soldado y canino en las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate son decisivas para la victoria. Wilson ha participado en diferentes operaciones.



¡No descansaremos hasta encontrarlo! pic.twitter.com/mH0PhwhlCm — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 13, 2023