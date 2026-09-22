Mãe é acusada de matar criança de 5 anos e esfaquear outros dois filhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:46
Uma mulher de 42 anos foi acusada de matar o filho de 5 anos e tentar matar outros dois, de 1 e 3 anos. As três crianças foram encontradas com ferimentos provocados por faca em um carro na região de Blue Mountains, em Nova Gales do Sul, na Austrália, segundo a ABC News.
O caso aconteceu no domingo (20), quando a polícia e equipes de emergência foram chamadas por volta das 12h45. As quatro pessoas — a mulher e os três filhos — estavam dentro de um veículo estacionado.
O menino de 5 anos foi encontrado morto no carro. Pessoas que estavam na região prestaram os primeiros socorros às crianças enquanto acionavam o serviço de emergência australiano.
Os outros dois filhos, de 1 e 3 anos, foram levados ao Westmead Children's Hospital e permanecem em estado crítico, mas estável.
A mãe também foi hospitalizada com ferimentos provocados por faca que, segundo a polícia, foram feitos por ela mesma. Ela recebeu atendimento médico antes de ser formalmente acusada nesta terça-feira (22), em uma audiência realizada no hospital.
Segundo a ABC, as acusações incluem homicídio relacionado à violência doméstica e duas acusações de ferimento grave ou lesão corporal com intenção de matar, também relacionadas à violência doméstica.
A mulher teve a fiança negada e deverá comparecer ao Tribunal Local de Penrith em 20 de novembro.