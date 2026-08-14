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Mãe morre ao voltar para prédio para salvar filha durante terremoto

Magnolia Garcia Lugo, de 57 anos, conseguiu deixar o imóvel após o início do tremor, mas retornou para retirar Natalia dos escombros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:00

Magnolia Garcia Lugo
Magnolia Garcia Lugo Crédito: Reproducao

Magnolia Garcia Lugo, de 57 anos, morreu depois de retornar a um prédio para tentar salvar a filha durante o terremoto que atingiu a Colômbia. O caso foi informado pelo New York Post.

Mãe de três filhos, Magnolia estava em um imóvel em Roldanillo quando começou o terremoto de magnitude 7,4. Ela conseguiu sair do local, mas voltou ao prédio para buscar Natalia, que ainda estava no interior da construção. A mulher, porém, não conseguiu deixar o imóvel antes do desabamento.

Natalia sobreviveu e foi socorrida com uma lesão no braço. A jovem havia se formado recentemente na Bergenfield High School, em Nova Jersey.

O irmão de Magnolia, que é pastor, participou das buscas pelos escombros. O corpo da mulher foi localizado sob uma parede. O pai de Natalia viajou até a Colômbia, e o funeral de Magnolia foi realizado em 12 de agosto.

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O terremoto deixou ao menos 281 mortos e mais de 3.900 feridos, segundo o governo colombiano. Mais de 10.500 casas foram destruídas, enquanto 379 pessoas ainda eram consideradas desaparecidas mais de 72 horas depois do tremor.

Após o terremoto principal, mais de 150 tremores secundários foram registrados. "Infelizmente, chegamos a um ponto em que a probabilidade de encontrar sobreviventes diminui, mas nossa missão é continuar procurando", afirmou David Tamayo, chefe da unidade nacional de gestão de riscos.

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