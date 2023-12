após ataques

Maersk diz que vai retomar embarques pelo Mar Vermelho

A Moller-Maersk disse no domingo, 24, que planeja reiniciar os embarques através do Mar Vermelho depois de interromper as operações no início deste mês, após ataques a seus navios. A empresa de transporte e logística disse que começou a se preparar para permitir que os navios retomem os movimentos no sentido leste e oeste pelo Mar Vermelho, uma via navegável que leva ao Canal de Suez e uma importante via para o comércio global.