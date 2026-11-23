RECORDE

Maior ponte ferroviária sobre o mar está prestes a ser concluída, terá quase 30 km de extensão e trens a 350 km/h

Estrutura de 29,2 quilômetros atravessa a Baía de Hangzhou, na China, e deverá se tornar a maior ponte ferroviária de alta velocidade sobre o mar do mundo

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:21

Ponte Ferroviária Transoceânica da Baía de Hangzhou Crédito: Reprodução

Uma ponte ferroviária de 29,2 quilômetros de extensão está perto de se tornar um marco da engenharia na China. Construída sobre a Baía de Hangzhou, no leste do país, a estrutura foi projetada para receber trens de alta velocidade que poderão atingir 350 km/h. Quando estiver pronta, será considerada a maior ponte ferroviária de alta velocidade sobre o mar do mundo.

O empreendimento avançou em outubro de 2026, quando os segmentos norte e sul da construção foram conectados. Naquele momento, mais de 90% da obra já estava concluída. A expectativa é terminar a estrutura principal até o fim deste ano e finalizar a instalação dos sistemas ferroviários até dezembro de 2027.

A ponte ligará o distrito de Haiyan, na cidade de Jiaxing, a Cixi, município administrado por Ningbo. A travessia integra a ferrovia de alta velocidade Nantong-Ningbo, um projeto de aproximadamente 300 quilômetros que ampliará as conexões entre cidades das províncias de Jiangsu e Zhejiang, na região do delta do rio Yangtzé.

As maiores pontes do mundo 1 de 10

Construção enfrenta desafios das correntes marítimas

A Ponte Ferroviária Transoceânica da Baía de Hangzhou é formada por três grandes estruturas sobre canais de navegação, além de viadutos de acesso instalados em áreas de águas rasas e profundas. O conjunto soma 29,2 quilômetros de exteensão.

Um dos trechos de maior destaque está na parte norte da construção. Trata-se de uma ponte estaiada com 932,7 metros de comprimento e vão principal de 450 metros. As duas torres que sustentam a estrutura chegam a 200 metros de altura.

A construção exige cuidados especiais devido às características naturais da baía. Correntes marítimas intensas, variações das marés e ventos fortes tornam mais complexa a instalação dos componentes.

Outro desafio é garantir o alinhamento preciso dos trilhos. Como a estrutura receberá composições que podem trafegar a 350 km/h, a engenharia precisa assegurar estabilidade e precisão milimétrica ao longo de toda a extensão. Para isso, são utilizados equipamentos de monitoramento contínuo e tecnologias de alinhamento ferroviário.

Obra faz parte de investimento bilionário em ferrovias

O projeto foi autorizado em 2022, e os trabalhos começaram em novembro daquele ano. O investimento estimado é de 17,8 bilhões de yuans, valor equivalente a aproximadamente 2,4 bilhões de euros.

Além de representar um avanço na infraestrutura ferroviária chinesa, a nova conexão deverá ampliar a mobilidade entre diferentes cidades do leste do país. Haiyan terá acesso a uma linha ferroviária de alta velocidade pela primeira vez, enquanto Cixi passará a integrar diretamente essa rede.

A ferrovia Nantong-Ningbo também contribuirá para fortalecer as ligações entre Jiangsu e Zhejiang, duas províncias importantes para a economia chinesa.

China já abriga a maior ponte ferroviária do planeta

Embora deva estabelecer um recorde entre as pontes ferroviárias de alta velocidade construídas sobre o mar, a estrutura da Baía de Hangzhou não será a mais extensa do mundo.

Esse título pertence à Grande Ponte Danyang-Kunshan, também localizada na China. Com aproximadamente 164,8 quilômetros de comprimento, o viaduto faz parte da linha ferroviária de alta velocidade que liga Pequim a Xangai.

Outro exemplo de destaque da engenharia ferroviária é a Ponte Chenab, na Índia. A estrutura tem 359 metros de altura em relação ao leito do rio e detém o título de ponte ferroviária em arco mais alta do mundo.