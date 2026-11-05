Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais da metade da população mundial vive em apenas 7 países, e o Brasil está entre eles

Ranking baseado em projeções da ONU coloca brasileiros em sétimo lugar; Índia e China reúnem quase 2,9 bilhões de habitantes

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Brasil fica na 7ª posição enquanto sete países concentram metade da população da Terra.
Brasil fica na 7ª posição enquanto sete países concentram metade da população da Terra Crédito: Jakub Zerdzicki, Pexels

A presença do Brasil na sétima colocação do ranking demográfico global foi apontada pelo relatório da DataReportal com base em projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo as quais apenas sete países concentravam mais da metade da população da Terra em outubro de 2025. Os dados revelam a liderança da Índia e da China com 2,89 bilhões de habitantes, o equivalente a 34,95% do total de 8,25 bilhões de pessoas no mundo, o que evidencia o peso dos dois países na economia e no consumo global.

China, das cidades estreitas às mais tecnológicas

Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Yanjin é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Descubra a engenhosidade por trás da cidade mais fina do planeta na China por (ダモ リ/@darmau/Unsplash)
Visitar a Muralha da China é um passeio imperdível (Imagem: Yuri Yavnik | Shutterstock) por
Como proteção econômica, diversos países estão mudando a taxação para veículos produzidos na China por Divulgação
Panda joga bola em uma cesta durante uma partida de futebol na Base Shenshuping, centro de pesquisa e conservação do Panda Gigante na China, em Wenchuan, na província de Sichuan. por CHINA OUT/AFP
Dragon Boat Festival em Hangzhou, na província oriental de Zhejiang na China. por CHINA OUT/AFP
Trabalhadores em fábrica de tecidos na China. por AFP
Mini aeronave sobrevoa a estátua de Lord Laozi durante a Convenção de Drones na Montanha de Laojun em Luoyang, na província de Henan na China central. por STR / China Out/AFP
Peixes secos ao sol na cidade de Shenzhen na China por China Out/AFP
Prova de Corrida Espartana em Qingdao, na província de Shandong, China. por STR / China Out/AFP
Esportista em wingsuit atravessa um alvo aéreo durante o 6º Campeonato Mundial Carabao Wingsuit na montanha de Tianmenshan em Zhangjiajie, na província de Hunan, China. por STR / China Out/AFP
Xangai, na China por Foto: AFP
Crianças na comemoração do Dia Nacional da China  por China Out/AFP
Aula de trânsito para crianças da pré-escola em Handan na China. por AFP
Roda gigante de 145 metros de altura em Weifang, na províncio de Shandong na China. por AFP
Imagem feita com vários tipos de arroz na província de Liaoning, na China. por China Out/AFP
Comunidade de Pescadores de Tanka, sul da China. por Fred Dufour/AFP
Nevoeiro causado por clima quente e úmido em Hangzhou, China por AFP
Ativista pela Libertação do Tibet preso pela polícia Indiana ao protestar em frente à Embaixada da China  por Money Sharma/AFP
Competidores da Maratona Internacional de Qingdao passam pela da Baía de Jiaozhou na Província de Shandong na China. por AFP
Mergulho em lago semi-congelado no Concurso de Natação de Inverno de Shenyang , província de Liaoning, na china. por CHINA OUT/AFP
Cidade de gelo em Harbin, na província de Heilongjiang, na China. por CHINA OUT/AFP
Mulher da minoria étnica Miao oferece um brinde durante o Festival de Jiyou em Danzhai, na província de Guizhou sudoeste da China. por AFP
Escultura de dragão de neve e gelo em preparação para a temporada de turismo de inverno em Mohe, na província de Heilongjiang nordeste da China. A região, na parte mais ao norte da China, tem temperaturas de -40 C no inverno. por STR / AFP
Mundo de gelo a nordeste da província de Heilongjiang de Harbin, na China. O festival Snow Sculpture terá início em 4 de janeiro e atrai centenas de milhares de visitantes anualmente por STR/AFP
Celebração do ano novo tailandês, em Jinghong no sudoeste da província de Yunnan na China. por STR / AFP
Usina de energia solar flutuante em Huainan, antiga região de mineração de carvão, na província de Anhui, na China. por CHINA OUT/AFP
1 de 28
Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução

Com 213 milhões de habitantes no recorte do relatório, o Brasil equivale a cerca de 2,58% da população mundial. O número coloca o país logo atrás da Nigéria (238,7 milhões) e à frente de Bangladesh (176,2 milhões). Contudo, a escala brasileira representa cerca de 15% da população de cada um dos dois gigantes asiáticos.

Brasil aparece entre os sete países mais populosos do planeta, com 212 milhões de habitantes e participação de 2,56% da população mundial
Brasil aparece entre os sete países mais populosos do planeta, com 212 milhões de habitantes e participação de 2,56% da população mundial Crédito: Ilustração, IA

Índia e China somam 34,9% dos habitantes do planeta

As trajetórias demográficas divergentes explicam por que a Índia assumiu a liderança global enquanto a China começou a encolher. A China registrou perda líquida de 3,25 milhões de habitantes nos 12 meses analisados, queda de 0,23%, em um cenário de baixa fecundidade e envelhecimento populacional, associado também ao legado da política do filho único e ao alto custo de vida nas grandes metrópoles.

Leia mais

Imagem - Meta tem 24h para apagar posts que incentivam demissão por política, decide Justiça

Meta tem 24h para apagar posts que incentivam demissão por política, decide Justiça

Imagem - Fim do 'não aceitamos essa bandeira': mudança no vale-refeição e alimentação entra em vigor em novembro

Fim do 'não aceitamos essa bandeira': mudança no vale-refeição e alimentação entra em vigor em novembro

Imagem - Bolsa Família muda calendário de novembro e vai pagar oito finais do NIS no mesmo dia; veja quando você recebe

Bolsa Família muda calendário de novembro e vai pagar oito finais do NIS no mesmo dia; veja quando você recebe

Já a Índia aproveita o chamado "momentum demográfico". Mesmo registrando taxa de fecundidade de cerca de dois filhos por mulher (marca abaixo do nível de reposição de 2,1), o país sustenta uma imensa base de jovens ingressando na fase reprodutiva. Essa estrutura ajuda a manter o crescimento da população indiana, enquanto a chinesa segue em retração nas próximas décadas.

Menina nasce em família indiana após 56 anos de apenas meninos e recepção viraliza

undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
1 de 6
undefined por Reprodução/Instagram

Liderança demográfica da Ásia altera rumos da economia mundial

Mais de 40% dos indianos têm menos de 25 anos, entregando a Nova Deli, a capital da Índia, uma oportunidade única de bônus demográfico. O desafio local foca na criação acelerada de empregos formais e qualificação profissional em larga escala.

Em sentido contrário, Pequim, capital da China, enfrenta a rápida inversão da pirâmide etária. O envelhecimento acelerado obriga o governo chinês a reestruturar a previdência social e investir pesado em automação industrial para suprir a escassez de mão de obra.

No horizonte internacional, a concentração populacional asiática tende a influenciar as redes de transporte marítimo, a segurança alimentar e a demanda energética global.

Acompanhar a evolução da população da Índia e da China torna-se o passo decisivo para compreender onde estará o poder de consumo, a inovação e o centro de gravidade da geopolítica nos próximos anos.

China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero

Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução YT/BBC
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução/Gemini
1 de 5
Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução YT/BBC

Tags:

Índia População China

Mais recentes

Imagem - Inteligência artificial finge ser traficante para ensinar agricultores a recusar propostas criminosas

Inteligência artificial finge ser traficante para ensinar agricultores a recusar propostas criminosas
Imagem - Após investir R$ 2 bi nos republicanos, Elon Musk faz piada da derrota avassaladora do partido

Após investir R$ 2 bi nos republicanos, Elon Musk faz piada da derrota avassaladora do partido
Imagem - União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h

União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h