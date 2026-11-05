O MUNDO EM SETE PAÍSES

Mais da metade da população mundial vive em apenas 7 países, e o Brasil está entre eles

Ranking baseado em projeções da ONU coloca brasileiros em sétimo lugar; Índia e China reúnem quase 2,9 bilhões de habitantes

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Brasil fica na 7ª posição enquanto sete países concentram metade da população da Terra Crédito: Jakub Zerdzicki, Pexels

A presença do Brasil na sétima colocação do ranking demográfico global foi apontada pelo relatório da DataReportal com base em projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo as quais apenas sete países concentravam mais da metade da população da Terra em outubro de 2025. Os dados revelam a liderança da Índia e da China com 2,89 bilhões de habitantes, o equivalente a 34,95% do total de 8,25 bilhões de pessoas no mundo, o que evidencia o peso dos dois países na economia e no consumo global.



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Com 213 milhões de habitantes no recorte do relatório, o Brasil equivale a cerca de 2,58% da população mundial. O número coloca o país logo atrás da Nigéria (238,7 milhões) e à frente de Bangladesh (176,2 milhões). Contudo, a escala brasileira representa cerca de 15% da população de cada um dos dois gigantes asiáticos.



Brasil aparece entre os sete países mais populosos do planeta, com 212 milhões de habitantes e participação de 2,56% da população mundial Crédito: Ilustração, IA

Índia e China somam 34,9% dos habitantes do planeta

As trajetórias demográficas divergentes explicam por que a Índia assumiu a liderança global enquanto a China começou a encolher. A China registrou perda líquida de 3,25 milhões de habitantes nos 12 meses analisados, queda de 0,23%, em um cenário de baixa fecundidade e envelhecimento populacional, associado também ao legado da política do filho único e ao alto custo de vida nas grandes metrópoles.



Já a Índia aproveita o chamado "momentum demográfico". Mesmo registrando taxa de fecundidade de cerca de dois filhos por mulher (marca abaixo do nível de reposição de 2,1), o país sustenta uma imensa base de jovens ingressando na fase reprodutiva. Essa estrutura ajuda a manter o crescimento da população indiana, enquanto a chinesa segue em retração nas próximas décadas.

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Liderança demográfica da Ásia altera rumos da economia mundial

Mais de 40% dos indianos têm menos de 25 anos, entregando a Nova Deli, a capital da Índia, uma oportunidade única de bônus demográfico. O desafio local foca na criação acelerada de empregos formais e qualificação profissional em larga escala.



Em sentido contrário, Pequim, capital da China, enfrenta a rápida inversão da pirâmide etária. O envelhecimento acelerado obriga o governo chinês a reestruturar a previdência social e investir pesado em automação industrial para suprir a escassez de mão de obra.



No horizonte internacional, a concentração populacional asiática tende a influenciar as redes de transporte marítimo, a segurança alimentar e a demanda energética global.

Acompanhar a evolução da população da Índia e da China torna-se o passo decisivo para compreender onde estará o poder de consumo, a inovação e o centro de gravidade da geopolítica nos próximos anos.

