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Mais potente que o fentanil: conheça o nitazeno, droga ligada à alta de mortes

Escócia anunciou primeiro serviço local de testagem onde usuários terão informações sobre composição das substâncias

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:49

Fentanil coloca China e EUA frente a frente antes de encontro entre Xi e Trump
Fentanil coloca China e EUA frente a frente antes de encontro entre Xi e Trump Crédito: Shutterstock

A presença de nitazenos, uma família de opioides sintéticos altamente potentes, aumentou mais de 200% entre as mortes relacionadas a drogas na Escócia em 2025. O avanço dessas substâncias ocorreu no mesmo período em que o país registrou 1.133 mortes por drogas, 116 a mais que no ano anterior — uma alta de 11%. As informações são do The Guardian, com base em dados divulgados pelo National Records of Scotland (NRS).

Os nitazenos foram identificados em 247 mortes em 2025, contra 76 em 2024. O número representa um aumento de 171 casos em apenas um ano. Segundo os dados oficiais do governo escocês, os nitazenos estiveram envolvidos em 22% das mortes relacionadas a drogas registradas no país no ano passado.

Os opioides e opiáceos, grupo que inclui a heroína, continuam sendo as categorias de drogas mais associadas às mortes na Escócia. Elas estiveram presentes em 78% dos óbitos registrados em 2025.

Fentanil clandestino: pó, comprimidos falsificados e mistura com outras drogas

Fentanil clandestino é produzido para o mercado ilegal de drogas por Shutterstock
A droga pode aparecer em pó ou em comprimidos falsificados por Shutterstock
Comprimidos falsificados podem imitar medicamentos como oxicodona e alprazolam por Shutterstock
O fentanil pode ser misturado a drogas como cocaína, heroína e metanfetamina por Shutterstock
Muitas pessoas podem não saber que a droga consumida contém fentanil por Shutterstock
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Fentanil clandestino é produzido para o mercado ilegal de drogas por Shutterstock

O que são os nitazenos

Os nitazenos são opioides sintéticos produzidos em laboratório. Segundo o The Guardian, algumas substâncias dessa família podem ser centenas de vezes mais potentes que opioides tradicionais.

O risco aumenta porque os nitazenos também podem ser misturados a outras drogas, sem que a pessoa saiba exatamente o que está consumindo.

O governo escocês alerta que essas substâncias vêm sendo encontradas na oferta ilegal de drogas e representam risco elevado de overdose e morte.

A Escócia também anunciou na quarta-feira (23) que seu primeiro serviço local de testagem de drogas será aberto em Glasgow no próximo mês. A iniciativa permitirá que amostras sejam analisadas e que os usuários recebam informações sobre a composição das substâncias e orientações para redução de danos.

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Drogas uso de Drogas Fentanil

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