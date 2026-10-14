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Mais seca do mundo, cidade à beira do oceano tem mais de 240 mil moradores e ficou mais de 14 anos sem chuva

Arica, no norte do Chile, tem média anual de apenas 0,76 milímetro de precipitação

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:52

Arica, no Chile Crédito: Reprodução

Entre outubro de 1903 e janeiro de 1918, nenhuma chuva caiu em Arica, no extremo norte do Chile. O intervalo de 172 meses é reconhecido pela Organização Meteorológica Mundial como o mais longo período contínuo sem precipitação já registrado. Mais de um século depois, a localidade reúne uma população superior a 240 mil pessoas e atrações que incluem praias, museus e vestígios de uma cultura milenar.

O Guinness World Records descreve Arica como o lugar habitado geralmente considerado o mais seco do planeta. A referência se baseia em uma média anual de apenas 0,76 milímetro de chuva, calculada ao longo de 59 anos de observações.

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Mesmo sob condições tão áridas, a população cresceu. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, compilados pela Biblioteca do Congresso Nacional, a comuna de Arica passou de 221.364 moradores em 2017 para 241.653 em 2024, um aumento de 9,2%.

A proximidade do Pacífico ajuda a explicar um aspecto aparentemente contraditório da região: há um oceano diante da cidade, mas quase nenhuma chuva. Conforme a Nasa, a corrente oceânica fria junto ao Atacama resfria o ar e limita a quantidade de umidade que ele consegue reter. A alta pressão persistente também dificulta a entrada de tempestades, enquanto os Andes funcionam como uma barreira à passagem de umidade.

No litoral, porém, o deserto divide espaço com praias frequentadas por banhistas e surfistas. Conhecida no Chile como cidade da eterna primavera, Arica tem entre seus pontos mais conhecidos o Morro de Arica, uma formação de cerca de 130 metros de altura de onde é possível observar a cidade e a costa.

A ocupação humana dessa faixa árida começou milhares de anos antes da cidade atual. A região preserva vestígios dos Chinchorro, grupos de caçadores e coletores que exploravam os recursos marinhos e desenvolveram as práticas de mumificação artificial mais antigas conhecidas. Os sítios associados a essa cultura foram inscritos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2021. Dois deles, Colón 10 e Faldeo Norte del Morro de Arica, ficam na área urbana.

Parte desse patrimônio pode ser vista no Museu Arqueológico de San Miguel de Azapa, no vale de Azapa, também conhecido pela produção de azeitonas. Outra atração é a Catedral de San Marcos, erguida em 1876 pela companhia Eiffel no local de uma igreja destruída pelo terremoto de 1868.