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Marco Rubio volta aos EUA com acordos e 'riquezas' de aliados da América do Sul

Giro de Marco Rubio por Colômbia, Equador e Peru ampliou pactos de segurança, minerais críticos e comércio sob a estratégia de Trump

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:20

Rubio volta aos EUA com acordos e "riquezas" de aliados da América do Sul Crédito: Carla Sena/Arte Metrópoles

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, encerrou na quinta-feira (10) um giro de três dias pela América do Sul com uma série de acordos e compromissos firmados com Colômbia, Equador e Peru, países governados por líderes alinhados à agenda de segurança e política externa do presidente Donald Trump.

A viagem combinou combate ao narcotráfico, cooperação militar, acesso a minerais críticos, energia, comércio e contenção da influência chinesa na região.

Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel

Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução
Agentes do Serviço Secreto conduziram o presidente por Reprodução
Suspeito foi após furar bloqueio e atirar  por Reprodução
Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. por Reprodução
Trump publicou vídeo do momento em que o homem furou o bloqueio de seguranças  por Reprodução
Ele chegou a atirar contra um agente, que não se feriu por Reprodução
1 de 6
Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução

Ao longo das três paradas, Rubio anunciou ou acompanhou iniciativas que aproximam os governos sul-americanos da estratégia defendida por Washington para o Hemisfério Ocidental.

Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

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