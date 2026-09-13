Marco Rubio volta aos EUA com acordos e 'riquezas' de aliados da América do Sul

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Metrópoles
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:20
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, encerrou na quinta-feira (10) um giro de três dias pela América do Sul com uma série de acordos e compromissos firmados com Colômbia, Equador e Peru, países governados por líderes alinhados à agenda de segurança e política externa do presidente Donald Trump.
A viagem combinou combate ao narcotráfico, cooperação militar, acesso a minerais críticos, energia, comércio e contenção da influência chinesa na região.
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Ao longo das três paradas, Rubio anunciou ou acompanhou iniciativas que aproximam os governos sul-americanos da estratégia defendida por Washington para o Hemisfério Ocidental.