Mark Zuckerberg alfineta Elon Musk e recebe resposta: 'Frango'

O fundador do Facebook e dono do Instagram, Mark Zuckerberg, criticou o atual proprietário da "X" (antigo Twitter), Elon Musk, por ignorar seu convite de ir ao ringue lutar. Na rede social Threads, Zuckerberg disse que "Elon não é sério".



Musk, então, respondeu, a uma postagem no X: "Zuck é um frango".



Tudo começou quando Zuckerberg sugeriu que estava planejando lançar uma plataforma de mídia social para disputar com o Twitter - o Threads. Elon, então, chamou o dono da Meta para a briga: "Estou pronto para uma luta na jaula se ele estiver", ao que o dono do Instagram disse: “Me envie a localização”.