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Médica da família real britânica é encontrada morta em casa; marido é preso suspeito do crime

Hannah Terry, de 45 anos, morava perto da residência de campo do rei Charles III e deixou três filhos

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:10

Médica da família real britânica é encontrada morta em casa Crédito: Reprodução

Uma médica que integrava a equipe responsável pelo atendimento à família real britânica foi encontrada morta em sua residência no último domingo (4). O marido de Hannah Terry, Mark Cain, apontado como suspeito do crime, foi preso. O casal vivia em um imóvel a cerca de 3 quilômetros de distância da residência de campo do rei Charles III, em Sandringham, na Inglaterra.

Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, a vítima, de 45 anos, foi encontrada morta durante a madrugada. Por volta das 2h20, a polícia local foi acionada após receber uma denúncia sobre a morte da mulher.

As investigações apontam que Hannah teria sofrido um traumatismo contundente no lado direito da cabeça. As lesões também levantaram suspeitas de uma possível compressão no pescoço.

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Momentos antes de morrer, Hannah estaria organizando uma festa do pijama para os filhos. Ela e Mark tinham três filhos, com aproximadamente 8, 11 e 13 anos.

"Ela era gentil, generosa e amorosa; uma mãe, filha, irmã, tia, nora e amiga querida", lamentou a família da médica.

Hannah integrava a equipe de profissionais de saúde que prestava atendimento à família real britânica durante as estadias na residência de campo, incluindo a rainha Camilla.