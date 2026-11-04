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Médico filho de egípcios faz história e se torna primeiro muçulmano eleito ao Senado dos EUA

Democrata Abdul El-Sayed venceu disputa em Michigan com campanha centrada em saúde pública

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00

Com formação em Columbia e Oxford, democrata também foi professor de epidemiologia
Abdul El-Sayed ao lado da esposa Crédito: Divulgação

O médico Abdul El-Sayed, de 42 anos, tornou-se o primeiro muçulmano eleito ao Senado dos Estados Unidos ao vencer a disputa por Michigan nesta quarta-feira (4). Filho de egípcios e integrante da ala progressista do Partido Democrata, ele recebeu 51,8% dos votos, contra 46,2% do republicano Mike Rogers.

O resultado acompanhou o avanço democrata nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. A legenda de oposição ao presidente Donald Trump conquistou a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado.

Com a saúde pública no centro de suas propostas, El-Sayed defendeu um sistema universal financiado pelo governo e a eliminação de dívidas médicas. A religião ficou fora das prioridades de sua campanha, embora tenha motivado questionamentos e ataques ao candidato.

Abdul El-Sayed é primeiro muçulmano eleito senador

Abdul El-Sayed foi eleito para representar Michigan no Senado dos Estados Unidos por Reprodução
Médico de 42 anos, El-Sayed é filho de egípcios e nasceu nos arredores de Detroit por Reprodução
Integrante da ala progressista democrata, médico ganhou projeção nas redes sociais por Reprodução
Muçulmano, El-Sayed foi alvo de ataques à sua fé durante a corrida eleitoral por Reprodução
El-Sayed enfrentou o republicano e ex-deputado federal Mike Rogers na disputa pelo Senado por Reprodução
Democrata fez campanha com propostas de saúde universal e eliminação de dívidas médicas por Reprodução
El-Sayed recebeu apoio do ex-presidente Barack Obama na reta final da campanha por Reprodução
Com formação em Columbia e Oxford, democrata também foi professor de epidemiologia por Reprodução
El-Sayed vive em Detroit com a esposa, a psiquiatra Sarah Jukaku, e as duas filhas por Reprodução
Sarah Jukaku, esposa de Abdul El-Sayed, é psiquiatra e filha de imigrantes indianos por Reprodução
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Abdul El-Sayed foi eleito para representar Michigan no Senado dos Estados Unidos por Reprodução

Em um comício, ao responder sobre o assunto, ele se definiu como "um candidato ao Senado que, por acaso, é muçulmano".

A campanha ganhou projeção nas redes sociais e colocou o médico entre os nomes de destaque do partido. Alvo de ataques de Trump, El-Sayed contou com a presença do ex-presidente Barack Obama na reta final da corrida eleitoral.

Seu posicionamento sobre a guerra em Gaza também foi explorado pelo adversário. Após o democrata criticar duramente o apoio americano a Israel, Rogers tentou ampliar a resistência ao candidato entre eleitores negros e judeus. O republicano o descreveu como alguém "mais focado em Gaza do que em Michigan".

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Quem é El-Sayed

Nascido nos arredores de Detroit, El-Sayed construiu sua trajetória profissional na área da saúde antes de disputar eleições. Estudou biologia e ciência política, cursou medicina na Universidade de Columbia e concluiu um doutorado em saúde pública na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

De volta aos Estados Unidos, foi professor de epidemiologia em Columbia e comandou o Departamento de Saúde de Detroit. Sua primeira tentativa de chegar a um cargo eletivo ocorreu em 2018, quando disputou as primárias democratas para o governo de Michigan, mas foi derrotado.

El-Sayed vive em Detroit com a esposa, a psiquiatra Sarah Jukaku, de origem indiana e também muçulmana, e as duas filhas. A vida familiar apareceu em um dos anúncios divulgados na reta final da campanha.

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