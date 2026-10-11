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Médicos encontram nódulo no pulmão do papa Leão XIV; cirurgia já está prevista

Pontífice anunciou que alteração foi detectada em estágio inicial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:15

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que médicos identificaram um nódulo em seu pulmão durante exames recentes. Aos 71 anos, o pontífice informou que passará por uma cirurgia nos próximos dias para remover a alteração, detectada em estágio inicial.

O anúncio foi feito durante a oração dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano. Segundo o papa, o nódulo está bem localizado e seu crescimento está “bem controlado”. Mesmo assim, os médicos recomendaram a realização de uma cirurgia.

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“Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo”, declarou Leão XIV aos fiéis.

O pontífice também agradeceu o apoio espiritual e pediu orações. A cirurgia está prevista para os próximos dias, mas não foram divulgados detalhes sobre a data exata do procedimento.

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