PRIMEIROS SOCORROS

Menina de 11 anos salva motorista de ônibus escolar durante crise grave de asma

Estudante percebeu que a profissional estava com dificuldades para respirar e acionou o pai, que chamou o serviço de emergência nos Estados Unidos

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:06

Menina de 11 anos salva motorista de ônibus escolar durante crise grave de asma Crédito: Divulgação

Uma estudante de 11 anos salvou a vida de uma motorista de ônibus escolar ao perceber que ela estava com dificuldades para respirar durante o transporte de alunos nos Estados Unidos. Bella Scott identificou os sinais de uma crise grave de asma e telefonou para o pai, informando a situação e a localização do veículo. O caso aconteceu em 29 de setembro, em Cedar Rapids, no estado de Iowa.

A menina voltava da escola Viola Gibson Elementary, onde cursa o quinto ano, quando percebeu que a motorista, Christine Huston, tossia repetidamente, apresentava chiado na respiração e falava de maneira diferente. Segundo a profissional, o cheiro forte de perfume dentro do ônibus desencadeou uma sequência de tosses, que se intensificou durante o trajeto.

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Mesmo com os sintomas, Christine conseguiu passar por duas ou três paradas antes de perceber que não tinha condições de continuar dirigindo. Pelo menos 20 estudantes estavam no veículo.

Ao notar a gravidade da situação, Bella ligou para o pai, Nick, que estava nas proximidades. A estudante explicou o que estava acontecendo e indicou onde o ônibus havia parado. Ele chegou ao local em um carrinho de golfe e encontrou a motorista com grande dificuldade para respirar. Em seguida, acionou o serviço de emergência pelo número 911.

“Ela estava respirando com chiado. Tinha dificuldade para respirar e, obviamente, precisava de ajuda. Você não pode simplesmente assistir a uma coisa dessas”, relatou Bella à imprensa americana.

Nick contou que, inicialmente, pensou que a filha estivesse ligando para pedir mais tempo de uso do celular. No entanto, a insistência da menina e o tom de voz fizeram com que percebesse que se tratava de uma emergência.

“Na terceira vez que ela ligou, consegui ouvir o terror na voz dela e soube que alguma coisa estava errada”, afirmou.

Enquanto aguardavam os socorristas, ele ajudou os estudantes a entrar em contato com seus familiares e tentou manter a tranquilidade dentro do ônibus. A equipe de emergência chegou minutos depois e prestou atendimento à motorista.

Christine afirmou que a iniciativa da estudante foi fundamental para sua sobrevivência. “Eu diria que ela salvou minha vida. Salvou mesmo”, declarou à emissora KCRG-TV9.

A motorista também descreveu o episódio como traumático. “Uma crise de tosse é uma coisa, mas não conseguir respirar foi muito traumático e assustador para mim”, contou.

Depois do atendimento, Christine agradeceu à menina por ter procurado ajuda e destacou que Bella seguiu as orientações de segurança ensinadas aos alunos do transporte escolar.

“Nem todos os heróis usam capas. Ela tinha um celular na mochila e chamou o herói dela, que é o pai. Ele também salvou minha vida”, afirmou.

A atitude da estudante recebeu reconhecimento oficial do Conselho de Educação do Distrito Escolar Comunitário de Cedar Rapids. Em 14 de outubro, a rede de ensino concedeu a Bella uma menção por ato heroico, destacando sua atenção aos sinais apresentados pela motorista, a clareza ao comunicar a emergência e a rapidez para informar a localização do ônibus.