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Menina de 11 anos salva motorista de ônibus escolar durante crise grave de asma

Estudante percebeu que a profissional estava com dificuldades para respirar e acionou o pai, que chamou o serviço de emergência nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:06

Menina de 11 anos salva motorista de ônibus escolar durante crise grave de asma Crédito: Divulgação

Uma estudante de 11 anos salvou a vida de uma motorista de ônibus escolar ao perceber que ela estava com dificuldades para respirar durante o transporte de alunos nos Estados Unidos. Bella Scott identificou os sinais de uma crise grave de asma e telefonou para o pai, informando a situação e a localização do veículo. O caso aconteceu em 29 de setembro, em Cedar Rapids, no estado de Iowa.

A menina voltava da escola Viola Gibson Elementary, onde cursa o quinto ano, quando percebeu que a motorista, Christine Huston, tossia repetidamente, apresentava chiado na respiração e falava de maneira diferente. Segundo a profissional, o cheiro forte de perfume dentro do ônibus desencadeou uma sequência de tosses, que se intensificou durante o trajeto.

6 curiosidades sobre a asma que ajudam a entender a doença respiratória

A asma não é só falta de ar: além da dificuldade para respirar, a doença pode provocar tosse seca, chiado no peito, sensação de aperto no tórax e respiração rápida. Em muitas pessoas, os sintomas pioram durante a noite ou nas primeiras horas da manhã por Shutterstock
Mudanças no tempo podem desencadear crises: frio, poluição, fumaça, poeira, ácaros, mofo e até infecções virais estão entre os principais gatilhos da asma. Exercícios físicos intensos e cheiros fortes também podem agravar os sintomas em algumas pessoas por Shutterstock
A doença não tem cura, mas pode ser controlada: com acompanhamento médico e tratamento adequado, a maioria das pessoas com asma consegue controlar os sintomas e levar uma vida normal. Em alguns casos, eles podem até desaparecer por longos períodos por Shutterstock
A famosa 'bombinha' é parte essencial do tratamento: medicamentos inalados, especialmente os corticosteroides, ajudam a controlar a inflamação das vias aéreas. Já os broncodilatadores aliviam os sintomas durante as crises. No Brasil, esses remédios podem ser obtidos gratuitamente pelo SUS e pelo Programa Farmácia Popular, mediante receita médica por Shutterstock
Crises graves podem colocar a vida em risco: embora a maioria dos casos seja controlável, uma crise intensa de asma pode ser uma emergência médica. Por isso, é importante reconhecer os sinais de agravamento, seguir o tratamento corretamente e procurar atendimento quando houver piora dos sintomas por Shutterstock
A asma pode surgir em qualquer fase da vida: embora seja mais comum na infância, a asma também pode aparecer na adolescência, na vida adulta e até na terceira idade. O diagnóstico é feito com base na avaliação clínica e, quando necessário, em exames que medem o funcionamento dos pulmões por Shutterstock
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A asma não é só falta de ar: além da dificuldade para respirar, a doença pode provocar tosse seca, chiado no peito, sensação de aperto no tórax e respiração rápida. Em muitas pessoas, os sintomas pioram durante a noite ou nas primeiras horas da manhã por Shutterstock

Mesmo com os sintomas, Christine conseguiu passar por duas ou três paradas antes de perceber que não tinha condições de continuar dirigindo. Pelo menos 20 estudantes estavam no veículo.

Ao notar a gravidade da situação, Bella ligou para o pai, Nick, que estava nas proximidades. A estudante explicou o que estava acontecendo e indicou onde o ônibus havia parado. Ele chegou ao local em um carrinho de golfe e encontrou a motorista com grande dificuldade para respirar. Em seguida, acionou o serviço de emergência pelo número 911.

“Ela estava respirando com chiado. Tinha dificuldade para respirar e, obviamente, precisava de ajuda. Você não pode simplesmente assistir a uma coisa dessas”, relatou Bella à imprensa americana.

Nick contou que, inicialmente, pensou que a filha estivesse ligando para pedir mais tempo de uso do celular. No entanto, a insistência da menina e o tom de voz fizeram com que percebesse que se tratava de uma emergência.

“Na terceira vez que ela ligou, consegui ouvir o terror na voz dela e soube que alguma coisa estava errada”, afirmou.

Enquanto aguardavam os socorristas, ele ajudou os estudantes a entrar em contato com seus familiares e tentou manter a tranquilidade dentro do ônibus. A equipe de emergência chegou minutos depois e prestou atendimento à motorista.

Christine afirmou que a iniciativa da estudante foi fundamental para sua sobrevivência. “Eu diria que ela salvou minha vida. Salvou mesmo”, declarou à emissora KCRG-TV9.

A motorista também descreveu o episódio como traumático. “Uma crise de tosse é uma coisa, mas não conseguir respirar foi muito traumático e assustador para mim”, contou.

Depois do atendimento, Christine agradeceu à menina por ter procurado ajuda e destacou que Bella seguiu as orientações de segurança ensinadas aos alunos do transporte escolar.

“Nem todos os heróis usam capas. Ela tinha um celular na mochila e chamou o herói dela, que é o pai. Ele também salvou minha vida”, afirmou.

A atitude da estudante recebeu reconhecimento oficial do Conselho de Educação do Distrito Escolar Comunitário de Cedar Rapids. Em 14 de outubro, a rede de ensino concedeu a Bella uma menção por ato heroico, destacando sua atenção aos sinais apresentados pela motorista, a clareza ao comunicar a emergência e a rapidez para informar a localização do ônibus.

Apesar do susto, a menina disse sentir orgulho da maneira como reagiu. “Estou orgulhosa de mim por ter feito tudo aquilo”, declarou.

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