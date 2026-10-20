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Menina fica pendurada pela cabeça no 12º andar e vizinhos improvisam apoio para evitar queda

Moradores e seguranças usaram um banco para sustentar a criança até que bombeiros cortassem parte da grade

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:15

Menina ficou pendurada presa pela cabeça Crédito: Reprodução

Uma menina que ficou pendurada do lado de fora de uma janela no 12º andar mobilizou uma operação de resgate em Zhangping, na província de Fujian, no leste da China. Com a cabeça presa entre as barras de uma grade de proteção, ela recebeu ajuda de vizinhos e funcionários da segurança do prédio até ser retirada pelos bombeiros.

Para sustentá-la, duas pessoas se penduraram nas janelas do andar de baixo e posicionaram um banco sob a criança. Dentro do apartamento do 11º andar, outras pessoas seguravam a dupla para impedir que também caísse.

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Enquanto os moradores improvisavam o apoio, os bombeiros entraram no imóvel onde a menina estava. A equipe alcançou a janela pelo lado de dentro, serrou parte da grade e conseguiu levá-la para um local seguro.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, a criança estava sozinha em casa. A idade dela e as circunstâncias que a levaram a ficar presa do lado de fora não foram informadas.