Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menina fica pendurada pela cabeça no 12º andar e vizinhos improvisam apoio para evitar queda

Moradores e seguranças usaram um banco para sustentar a criança até que bombeiros cortassem parte da grade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:15

Menina ficou pendurada presa pela cabeça
Menina ficou pendurada presa pela cabeça Crédito: Reprodução

Uma menina que ficou pendurada do lado de fora de uma janela no 12º andar mobilizou uma operação de resgate em Zhangping, na província de Fujian, no leste da China. Com a cabeça presa entre as barras de uma grade de proteção, ela recebeu ajuda de vizinhos e funcionários da segurança do prédio até ser retirada pelos bombeiros.

Para sustentá-la, duas pessoas se penduraram nas janelas do andar de baixo e posicionaram um banco sob a criança. Dentro do apartamento do 11º andar, outras pessoas seguravam a dupla para impedir que também caísse.

China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero

Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução YT/BBC
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Ao despejar toneladas de areia no oceano por 12 anos, a China conseguiu criar novas ilhas a partir do zero por Reprodução
Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução/Gemini
1 de 5
Imagens de satélite revelam como Pequim transformou recifes em bases militares e portos por Reprodução YT/BBC

Enquanto os moradores improvisavam o apoio, os bombeiros entraram no imóvel onde a menina estava. A equipe alcançou a janela pelo lado de dentro, serrou parte da grade e conseguiu levá-la para um local seguro.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, a criança estava sozinha em casa. A idade dela e as circunstâncias que a levaram a ficar presa do lado de fora não foram informadas.

Imagens mostram a mobilização para manter a menina amparada durante a espera pelo resgate. A Xinhua destacou a atuação conjunta de moradores, seguranças e bombeiros para evitar a queda.

Mais recentes

Imagem - Mentir para ganhar votos pode custar caro: país europeu aprova lei para punir políticos que enganam eleitores

Mentir para ganhar votos pode custar caro: país europeu aprova lei para punir políticos que enganam eleitores
Imagem - Após quase cinco meses de protestos, manifestantes incendeiam Suprema Corte de país europeu

Após quase cinco meses de protestos, manifestantes incendeiam Suprema Corte de país europeu
Imagem - Volkswagen vai congelar salários de 660 mil funcionários até 2030, diz conselho

Volkswagen vai congelar salários de 660 mil funcionários até 2030, diz conselho