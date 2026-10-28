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Menino de 13 anos nada por 4h e corre 2 km para salvar mãe e irmãos à deriva e recebe medalha de bravura oito meses depois

Família foi encontrada após cerca de dez horas à deriva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:47

Austin Appelbee foi homenageado
Austin Appelbee foi homenageado Crédito: Reprodução

A mãe e os dois irmãos de Austin Appelbee estavam a aproximadamente 14 quilômetros da praia quando uma aeronave os localizou no mar, na Austrália. Até o resgate, os três haviam passado cerca de dez horas à deriva. A busca começou graças ao adolescente de 13 anos, que nadou por aproximadamente quatro horas e depois correu para conseguir pedir socorro.

A família fazia um passeio perto de Quindalup quando o caiaque começou a encher de água. Enquanto Joanne e os filhos Beau e Grace permaneceram em uma prancha de stand-up paddle, Austin tentou alcançar a costa para buscar ajuda.

O menino iniciou o trajeto no caiaque, mas precisou abandonar a embarcação quando ela deixou de oferecer segurança. A partir dali, enfrentou cerca de quatro quilômetros de mar agitado a nado.

Chegar à areia, porém, não encerrou o esforço. Sem um telefone disponível, Austin correu mais dois quilômetros até encontrar um aparelho. Na ligação para a emergência, informou que a mãe e os irmãos ainda estavam no mar.

Menino nada por quatro horas para salvar mãe e irmãos à deriva na Austrália

Austin Appelbee tinha 13 anos quando nadou em busca de ajuda para a mãe e os dois irmãos por Reprodução
O passeio da família perto de Quindalup, na Austrália, virou uma emergência quando o caiaque começou a encher de água por Reprodução
Austin enfrentou cerca de quatro quilômetros de mar agitado em uma travessia que durou cerca de quatro horas por Reprodução
Joanne e os filhos Beau e Grace permaneceram em uma prancha de stand-up paddle enquanto Austin buscava socorro por Reprodução
Ao alcançar a praia, o menino ainda correu dois quilômetros até encontrar um telefone para chamar a emergência por Reprodução
Após cerca de dez horas à deriva, a mãe e os dois filhos foram resgatados e receberam alta sem ferimentos graves por Reprodução
Austin recebeu a Clarke Gold Medal, da Royal Humane Society of Australasia, pela coragem demonstrada no episódio por Reprodução
O garoto com sua medalha por Reprodução
Joanne também recebeu um certificado de mérito pela decisão de enviar o filho à costa para buscar ajuda por Reprodução
Austin também foi homenageado pelos Army Cadets australianos com a Gold Commendation, recebida em fevereiro por Reprodução
Austin passou a ser considerado um heroi local por Reprodução
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Austin Appelbee tinha 13 anos quando nadou em busca de ajuda para a mãe e os dois irmãos por Reprodução

Família foi encontrada longe da praia

As autoridades receberam o chamado por volta das 18h e mobilizaram policiais, voluntários e equipes de resgate. Cerca de duas horas e meia depois, uma aeronave encontrou Joanne, Beau e Grace.

Durante a espera, os três haviam tentado se manter juntos sobre a prancha, enquanto as condições do mar os levavam para mais longe da costa. Voluntários do resgate marítimo fizeram o transporte de volta à praia.

Após o salvamento, a mãe e os dois filhos passaram por avaliação médica e receberam alta sem ferimentos graves.

Coragem reconhecida com medalha

Meses depois do episódio, em outubro, Austin recebeu a Clarke Gold Medal, concedida pela Royal Humane Society of Australasia. Joanne também foi homenageada com um certificado de mérito pela decisão de enviar o filho em busca de ajuda.

Na cerimônia, o adolescente destacou a coragem da mãe e afirmou que os irmãos também mereciam reconhecimento pelo que haviam enfrentado.

Austin e Joanne relembraram a emergência em um vídeo do RAC Rescue, serviço que participou das buscas. No relato, recuperaram os momentos em que o passeio deu lugar à luta para chegar à costa e à espera pelo socorro que reuniu a família em segurança.

Tags:

Austin Appelbee

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