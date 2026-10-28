SOCORRO

Menino de 13 anos nada por 4h e corre 2 km para salvar mãe e irmãos à deriva e recebe medalha de bravura oito meses depois

Família foi encontrada após cerca de dez horas à deriva

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:47

Austin Appelbee foi homenageado Crédito: Reprodução

A mãe e os dois irmãos de Austin Appelbee estavam a aproximadamente 14 quilômetros da praia quando uma aeronave os localizou no mar, na Austrália. Até o resgate, os três haviam passado cerca de dez horas à deriva. A busca começou graças ao adolescente de 13 anos, que nadou por aproximadamente quatro horas e depois correu para conseguir pedir socorro.

A família fazia um passeio perto de Quindalup quando o caiaque começou a encher de água. Enquanto Joanne e os filhos Beau e Grace permaneceram em uma prancha de stand-up paddle, Austin tentou alcançar a costa para buscar ajuda.

O menino iniciou o trajeto no caiaque, mas precisou abandonar a embarcação quando ela deixou de oferecer segurança. A partir dali, enfrentou cerca de quatro quilômetros de mar agitado a nado.

Chegar à areia, porém, não encerrou o esforço. Sem um telefone disponível, Austin correu mais dois quilômetros até encontrar um aparelho. Na ligação para a emergência, informou que a mãe e os irmãos ainda estavam no mar.

Menino nada por quatro horas para salvar mãe e irmãos à deriva na Austrália 1 de 11

Família foi encontrada longe da praia

As autoridades receberam o chamado por volta das 18h e mobilizaram policiais, voluntários e equipes de resgate. Cerca de duas horas e meia depois, uma aeronave encontrou Joanne, Beau e Grace.

Durante a espera, os três haviam tentado se manter juntos sobre a prancha, enquanto as condições do mar os levavam para mais longe da costa. Voluntários do resgate marítimo fizeram o transporte de volta à praia.

Após o salvamento, a mãe e os dois filhos passaram por avaliação médica e receberam alta sem ferimentos graves.

Coragem reconhecida com medalha

Meses depois do episódio, em outubro, Austin recebeu a Clarke Gold Medal, concedida pela Royal Humane Society of Australasia. Joanne também foi homenageada com um certificado de mérito pela decisão de enviar o filho em busca de ajuda.

Na cerimônia, o adolescente destacou a coragem da mãe e afirmou que os irmãos também mereciam reconhecimento pelo que haviam enfrentado.