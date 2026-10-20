ENTENDA

Mentir para ganhar votos pode custar caro: país europeu aprova lei para punir políticos que enganam eleitores

País de Gales determina criação de regras contra mentiras eleitorais

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:00

País de Gales Crédito: Imagem gerada por IA

Mentir para conquistar votos está no centro de uma mudança na legislação do País de Gales. O país aprovou uma lei que obriga o governo a estabelecer regras contra declarações factuais falsas ou enganosas feitas para influenciar a eleição de candidatos ao Parlamento galês, o Senedd. A aplicação da nova proibição, porém, ainda depende de regulamentação.

O texto foi aprovado pelo Parlamento em 17 de março de 2026 e recebeu sanção real em 27 de abril. Desde 27 de junho, está em vigor a obrigação de o governo elaborar as normas contra a desinformação eleitoral. Isso não significa que qualquer mentira de um político já possa ser punida com base nessa mudança.

A etapa seguinte será decisiva: a regulamentação precisará estabelecer quais declarações estarão abrangidas, quem poderá ser responsabilizado, as condições para comprovar a infração e as consequências aplicáveis. As regras também terão de passar pelo Parlamento. Em análise publicada em setembro, a Associação de Direito Constitucional do Reino Unido destacou que essas escolhas permaneciam em aberto.

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A discussão começou antes da aprovação da lei. Em julho de 2024, o governo galês assumiu o compromisso de apresentar uma legislação para impedir o exercício de mandatos e candidaturas por pessoas consideradas culpadas de enganar deliberadamente o público, mediante um processo judicial independente. O desenho desenvolvido desde então passou a distinguir a conduta de candidatos durante eleições das infrações cometidas por parlamentares no exercício do cargo.

Para as campanhas, a intenção é ampliar uma proteção que já existe. As regras eleitorais já proíbem declarações falsas sobre o caráter ou a conduta pessoal de outro candidato. A mudança busca alcançar afirmações falsas ou enganosas sobre outros assuntos quando utilizadas para interferir no resultado eleitoral.

No caso dos parlamentares, o debate inclui mecanismos disciplinares e a possibilidade de os eleitores decidirem pela retirada de um representante do cargo, sistema conhecido como recall. A lei de 2026 prevê esse instrumento em situações determinadas, como condenações com pena de prisão de até um ano ou decisão do Parlamento após recomendação do comitê responsável pela conduta dos membros. Não se trata de perda automática do mandato por qualquer declaração falsa.