Meta lançará selo de verificação pago para perfis de empresas

A Meta anunciou, nesta quarta-feira (20), que lançará um serviço de verificação paga para perfis de empresas no WhatsApp, Instagram e Facebook. A nova função, que será cobrada como uma assinatura, deve entrar em operação nos próximos meses.



"Vamos ter um selo de verificação, proteção, suporte para a conta e outros itens premium para ajudar os negócios a serem encontrados, como uma página web customizada que pode ser encontrada por buscas", explicou Manasi Totade, gerente de produto no WhatsApp. O valor do novo serviço ainda não foi revelado.