México acusa Shein de plagiar desenhos indígenas

O governo do México denunciou, nesta sexta-feira (7), que a empresa chinesa Shein, gigante da moda de baixo custo, reproduziu sem autorização elementos de desenhos indígenas "em várias peças".



"Detectamos" na página da Shein "várias peças com elementos distintivos e característicos da cultura e identidade do povo nahua de San Gabriel Chilac, Puebla" (centro), disse a Secretaria de Cultura.



Essa pasta, que tem status de ministério, enviou uma carta de protesto e destacou em sua denúncia, especificamente, a camisa da coleção Emery Rose com "estampa floral".