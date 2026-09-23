DISCURSO

Milei chama ONU de 'inútil' e volta a dizer que Malvinas pertencem à Argentina

Presidente atacou Organização das Nações Unidas em discurso na Assembleia Geral

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:58

Milei na Assembleia Geral Crédito: Foto da ONU/Loey Felipe

O presidente da Argentina, Javier Milei, atacou o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) em discurso na Assembleia Geral, ao classificar a entidade como "inútil" e incapaz de enfrentar os impasses geopolíticos que marcam o cenário global.

"A ONU se tornou uma organização inútil que só serve para alimentar uma casta de parasitas disfarçados de burocratas bem-intencionados", afirmou Milei, em Nova York.

Ele também voltou a defender a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas e pediu que o Reino Unido retome negociações.

Segundo o presidente, o tema é uma "causa nacional" e a presença britânica no arquipélago não teria amparo no direito internacional.

"O princípio da autodeterminação não se aplica neste caso, uma vez que a população britânica foi implantada pela potência ocupante em um território cuja soberania está em disputa. Esse princípio existe para libertar povos colonizados", disse ele.