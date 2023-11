ARGENTINA

Milei conversa com Trump, que o parabeniza pela eleição e diz que irá a Buenos Aires

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ocasião em que o americano o parabenizou pela vitória no segundo turno de domingo e antecipou que viajará a Buenos Aires para realizar uma reunião, segundo comunicado do gabinete do argentino.