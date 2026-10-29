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Milei parabeniza Netanyahu por resultado eleitoral em Israel; premiê responde

Presidente argentino reafirmou a aliança com Israel, em meio às tensões diplomáticas com o governo brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:54

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Javier Milei durante uma reunião em Jerusalém
Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Javier Milei durante uma reunião em Jerusalém Crédito: Reprodução/Clarín

O presidente da Argentina, Javier Milei, parabenizou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelo resultado do partido Likud nas eleições parlamentares do país. Em publicação na rede social X, nesta quinta-feira (29), o argentino elogiou a liderança do premiê e reafirmou a aliança entre os dois países.

"Parabéns, querido amigo @netanyahu, pela grande eleição do @likud_party, que voltou a ser a principal força em Israel. Mais uma vez, você demonstrou a força de sua liderança, mesmo diante das pesquisas e previsões contrárias", escreveu Milei.

Na mesma mensagem, o presidente argentino afirmou que Argentina e Israel continuarão sendo aliados estratégicos. "Continuaremos unidos contra aqueles que desafiam nossos valores ocidentais", acrescentou.

Netanyahu respondeu à publicação e agradeceu o apoio. O primeiro-ministro chamou Milei de "um verdadeiro amigo do Estado judeu".

Segundo o jornal argentino Clarín, o Likud conquistou 27 das 120 cadeiras do Parlamento israelense. O bloco de partidos que apoia Netanyahu somou 53 assentos, enquanto a oposição ficou com 48. Os partidos árabes conquistaram as outras 19 cadeiras.

Apesar de ter alcançado o maior número de assentos entre os partidos, Netanyahu ainda precisava negociar apoio de outras forças políticas para conseguir os 61 votos necessários à formação de uma maioria parlamentar.

A apuração havia chegado a 100% dos votos contabilizados, mas os resultados oficiais estavam previstos para 4 de novembro, após a revisão da integridade da votação.

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