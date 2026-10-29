Milei parabeniza Netanyahu por resultado eleitoral em Israel; premiê responde

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Mariana Rios
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:54
O presidente da Argentina, Javier Milei, parabenizou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelo resultado do partido Likud nas eleições parlamentares do país. Em publicação na rede social X, nesta quinta-feira (29), o argentino elogiou a liderança do premiê e reafirmou a aliança entre os dois países.
"Parabéns, querido amigo @netanyahu, pela grande eleição do @likud_party, que voltou a ser a principal força em Israel. Mais uma vez, você demonstrou a força de sua liderança, mesmo diante das pesquisas e previsões contrárias", escreveu Milei.
Na mesma mensagem, o presidente argentino afirmou que Argentina e Israel continuarão sendo aliados estratégicos. "Continuaremos unidos contra aqueles que desafiam nossos valores ocidentais", acrescentou.
Netanyahu respondeu à publicação e agradeceu o apoio. O primeiro-ministro chamou Milei de "um verdadeiro amigo do Estado judeu".
Segundo o jornal argentino Clarín, o Likud conquistou 27 das 120 cadeiras do Parlamento israelense. O bloco de partidos que apoia Netanyahu somou 53 assentos, enquanto a oposição ficou com 48. Os partidos árabes conquistaram as outras 19 cadeiras.
Apesar de ter alcançado o maior número de assentos entre os partidos, Netanyahu ainda precisava negociar apoio de outras forças políticas para conseguir os 61 votos necessários à formação de uma maioria parlamentar.
A apuração havia chegado a 100% dos votos contabilizados, mas os resultados oficiais estavam previstos para 4 de novembro, após a revisão da integridade da votação.