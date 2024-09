PESSOALMENTE

Milei vai ao Congresso argentino apresentar o Orçamento de 2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, apresentou o Orçamento de 2025 ao Congresso na noite do domingo, 15. A peça orçamentária reflete a promessa de Milei de acabar com o déficit fiscal crônico do país e promete render novos embates com os parlamentares.