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'Mini Papa' brasileiro ganha colo e bênção de Leão XIV durante audiência no Vaticano

Miguel Accari, de cinco meses, estava vestido como o pontífice quando foi levado por um segurança até o líder da Igreja Católica

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:31

Bebê vestido de papa foi parar no colo do pontífice Crédito: Divulgação

Um bebê brasileiro de cinco meses protagonizou um encontro especial com o papa Leão XIV durante uma audiência no Vaticano, na quarta-feira (18). Vestido com roupas semelhantes às usadas pelo pontífice, o pequeno Miguel Accari foi levado por um segurança até o líder da Igreja Católica, que sorriu ao vê-lo, pegou a criança no colo e a abençoou.

A cena aconteceu durante a passagem do papamóvel pela Praça de São Pedro, em Roma, e surpreendeu os familiares. O registro do encontro foi compartilhado nas redes sociais oficiais de Leão XIV e também repercutiu em veículos de comunicação de diferentes países.

Morador de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Miguel estava caracterizado como uma versão em miniatura do Papa, com uma roupa branca semelhante à vestimenta tradicional do religioso. A fantasia foi confeccionada sob medida por uma costureira da cidade, especialmente para a ocasião.

Fantasia de mini Papa foi preparada especialmente para a audiência

A ideia de vestir Miguel como o pontífice partiu da mãe, Mariana Accari. A família viajou à Itália para passar férias e participar do casamento da irmã dela, Marcela, em Roma. A noiva também queria comparecer à audiência papal para receber a bênção concedida aos recém-casados.

Em entrevista, Mariana contou que começou a assistir a vídeos de audiências anteriores para entender como funcionava o encontro com o pontífice. Ao perceber que Leão XIV costumava abençoar crianças durante o percurso do papamóvel, decidiu preparar uma roupa especial para o filho.

'Mini Papa' brasileiro ganha colo e bênção de Leão XIV no Vaticano 1 de 4

“Eu comecei a assistir aos vídeos da audiência papal e vi que o papa abençoava os bebês. Na verdade, os seguranças pegam as crianças e as levam até ele. Como sabia que o Miguel seria abençoado, tive a ideia de vesti-lo de papa”, contou.

A família chegou à Praça de São Pedro por volta das 6h50, mais de três horas antes do início da audiência, previsto para as 10h. A intenção era conseguir um lugar próximo à grade por onde o papamóvel passaria, já que não havia garantia de que o pontífice se aproximaria de todos os setores.

Mesmo antes da chegada do Papa, Miguel já chamava a atenção de quem estava no local. Turistas, funcionários e integrantes da segurança paravam para interagir com o bebê e fotografá-lo.

'Desabei de chorar': mãe relata emoção ao ver filho no colo do Papa

A expectativa de Mariana era que Miguel recebesse uma bênção de Leão XIV. O que aconteceu, porém, superou o que a família imaginava: além de abençoar o menino, o pontífice o segurou nos braços.

Em entrevista ao Uol, Mariana contou que não conseguiu conter a emoção quando percebeu que o filho seria levado até o religioso. “Desabei de chorar”, disse. Segundo ela, também começou a tremer ao ver o segurança pegar a criança para aproximá-la do Papa.

À CBN Ribeirão, a mãe explicou por que o gesto foi tão especial para a família: “Normalmente o papa só faz o sinal da cruz, só dá a bênção para o bebê. E o Miguel então foi duplamente abençoado, porque além do sinal da cruz ele também foi pego nos braços do Papa Leão”.

A mãe também relatou que passou a noite anterior em oração para que a família conseguisse ficar em um ponto da praça por onde o pontífice passaria. Depois do encontro, Mariana publicou imagens do momento em seu perfil no Instagram e dedicou a experiência à avó Iracema, já falecida, a quem havia pedido que guiasse os familiares até o lugar certo.

“Sem palavras para esse momento. Meu filho Miguel abençoado pelo papa Leão XIV”, escreveu na publicação.