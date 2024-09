RELAÇÕES EXTERIORES

Ministros do G7 condenam aquisição de mísseis iranianos pela Rússia

Os ministros de Relações Exteriores dos países integrantes do G7 publicaram uma declaração conjunta condenando a exportação de armamentos realizada pelo Irã e a aquisição de mísseis balísticos iranianos pela Rússia. No comunicado, destacam já estarem "respondendo com novas e significativas medidas" sobre o assunto.