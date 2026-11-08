CORAÇÃO FINANCEIRO

Mísseis atingem prédio de petroleira estatal na Arábia Saudita em meio à escalada de ataques

Houthis reivindicam ofensiva contra capital do país; nos Emirados Árabes, incêndio em cargueiro deixa 22 tripulantes resgatados e Irã relata explosões em petroleiros no Estreito de Ormuz



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 19:29

Mísseis atingem prédio da Aramco na Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A escalada dos conflitos no Oriente Médio atingiu novos alvos neste domingo (8). A Arábia Saudita informou ter interceptado mísseis lançados contra Riad, a capital do país, e outras regiões. Apesar da interceptação, destroços atingiram um prédio da gigante estatal de petróleo Aramco, no Distrito Financeiro Rei Abdullah, provocando danos em vários andares.

O porta-voz militar dos Houthis, brigadeiro-general Yahya Saree, confirmou que o grupo realizou uma ação contra o distrito financeiro da capital saudita. Em comunicado, ele afirmou que o ataque foi uma resposta a bombardeios registrados no sábado em uma vila próxima a Sanaa, capital do Iêmen, e em um mercado no sudoeste do país. Segundo Saree, as ofensivas atribuídas à Arábia Saudita deixaram dezenas de mortos e feridos.

Testemunhas relataram ter ouvido uma forte explosão na manhã de domingo e descreveram danos em diferentes andares do edifício da Aramco. Alguns pavimentos apresentavam destruição considerável, segundo relatos obtidos pela agência Associated Press (AP). As fontes falaram sob condição de anonimato por razões de segurança.

Qual a importância do Estreito de Ormuz? 1 de 4

Incêndio em navio e tensão no Golfo de Omã

Em outro episódio que amplia a preocupação com a segurança da navegação comercial na região, os Emirados Árabes Unidos resgataram 22 tripulantes de um navio cargueiro que pegou fogo no Mar de Omã.

A Guarda Nacional dos Emirados informou que todos os resgatados eram de nacionalidade árabe e estavam em condição estável após receberem os primeiros socorros. A corporação não divulgou o nome da embarcação nem a causa do incêndio.

No sábado (7), forças americanas imobilizaram um navio cargueiro com bandeira de São Cristóvão no Golfo de Omã. Segundo os Estados Unidos, a embarcação tentou romper o bloqueio naval imposto ao Irã.

Também no fim da noite de sábado, as Forças Armadas iranianas informaram que dois petroleiros atingiram minas marítimas nas proximidades do Estreito de Ormuz e pegaram fogo. O governo iraniano não revelou as bandeiras nem os destinos dos navios.