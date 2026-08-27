Morre aos 84 anos em Haia o ex-general conhecido como 'Açougueiro da Bósnia'

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Mariana Rios
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:21
O ex-general sérvio-bósnio Ratko Mladić, conhecido como o “Açougueiro da Bósnia”, morreu nesta quinta-feira (27), aos 84 anos, após sofrer um AVC, enquanto estava preso em Haia, na Holanda. Ele cumpria prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a Guerra da Bósnia, nos anos 1990. A morte foi confirmada pelo Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais, órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).
Mladić foi comandante do Exército dos Sérvios da Bósnia durante o conflito, entre 1992 e 1995, e teve papel central em algumas das principais atrocidades da guerra. Entre elas está o massacre de Srebrenica, em julho de 1995, quando mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos bósnios foram mortos. O episódio é considerado a pior atrocidade ocorrida em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Genocídio em Srebrenica, Bósnia
O militar também comandou o cerco de Sarajevo, que durou quase quatro anos e provocou cerca de 10 mil mortes. As ações de suas forças fizeram parte de uma campanha de limpeza étnica destinada a consolidar territórios sob controle sérvio durante a dissolução da antiga Iugoslávia.
Após passar 16 anos foragido, Mladić foi preso na Sérvia em 2011 e levado para Haia. Em 2017, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia o condenou à prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A condenação foi mantida em recurso em 2021.
Até o fim, Mladić negou as acusações e permaneceu desafiador diante do tribunal. Sua morte encerra a trajetória de um dos principais responsáveis pelos crimes cometidos durante a Guerra da Bósnia.
Em declaração divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira (27), o secretário-geral António Guterres afirmou que a responsabilização pelos crimes continua sendo fundamental para a construção de uma paz duradoura.
Guterres também condenou qualquer tentativa de negar o genocídio de Srebrenica ou de glorificar pessoas condenadas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Segundo ele, a responsabilização é essencial para a confiança e a reconciliação na região.