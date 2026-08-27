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Morre aos 84 anos em Haia o ex-general conhecido como 'Açougueiro da Bósnia'

Ele cumpria prisão perpétua por genocídio e crimes de guerra, incluindo o massacre de Srebrenica, que matou mais de 8 mil muçulmanos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:21

Ratko Mladić
Ratko Mladić Crédito: Leslie Hondebrink-Hermer/UN-IRMC

O ex-general sérvio-bósnio Ratko Mladić, conhecido como o “Açougueiro da Bósnia”, morreu nesta quinta-feira (27), aos 84 anos, após sofrer um AVC, enquanto estava preso em Haia, na Holanda. Ele cumpria prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a Guerra da Bósnia, nos anos 1990. A morte foi confirmada pelo Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais, órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Mladić foi comandante do Exército dos Sérvios da Bósnia durante o conflito, entre 1992 e 1995, e teve papel central em algumas das principais atrocidades da guerra. Entre elas está o massacre de Srebrenica, em julho de 1995, quando mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos bósnios foram mortos. O episódio é considerado a pior atrocidade ocorrida em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Genocídio em Srebrenica, Bósnia

Sapatos recuperados de uma vala comum onde os mortos em Srebrenica foram enterrados por UN Video/Jessica Jiji
Arame farpado ao redor de um acampamento para cerca de 25 mil pessoas deslocadas de Srebrenica. Cerca foi construída para impedir que as pessoas vagassem pelos campos ao redor, que podem ter sido minados. (1995) por Unicef/Roger LeMoyne
Lápides marcam os locais de descanso final dos homens e meninos que foram mortos no genocídio de Srebrenica por Nações Unidas/ Darko Zecevic
Kada Hotić perdeu o filho, o marido e dois irmãos, fotografados aqui, no genocídio de Srebrenica por UN News/Hisae Kawamori
Morreu aos 84 anos em Haia o ex-general conhecido como 'Açougueiro da Bósnia' por Leslie Hondebrink-Hermer/UN-IRMC
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Sapatos recuperados de uma vala comum onde os mortos em Srebrenica foram enterrados por UN Video/Jessica Jiji

O militar também comandou o cerco de Sarajevo, que durou quase quatro anos e provocou cerca de 10 mil mortes. As ações de suas forças fizeram parte de uma campanha de limpeza étnica destinada a consolidar territórios sob controle sérvio durante a dissolução da antiga Iugoslávia.

Após passar 16 anos foragido, Mladić foi preso na Sérvia em 2011 e levado para Haia. Em 2017, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia o condenou à prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A condenação foi mantida em recurso em 2021.

Até o fim, Mladić negou as acusações e permaneceu desafiador diante do tribunal. Sua morte encerra a trajetória de um dos principais responsáveis pelos crimes cometidos durante a Guerra da Bósnia.

Declaração ONU

Em declaração divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira (27), o secretário-geral António Guterres afirmou que a responsabilização pelos crimes continua sendo fundamental para a construção de uma paz duradoura.

Guterres também condenou qualquer tentativa de negar o genocídio de Srebrenica ou de glorificar pessoas condenadas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Segundo ele, a responsabilização é essencial para a confiança e a reconciliação na região.

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