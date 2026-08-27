RATKO MLADIC

Morre aos 84 anos em Haia o ex-general conhecido como 'Açougueiro da Bósnia'

Ele cumpria prisão perpétua por genocídio e crimes de guerra, incluindo o massacre de Srebrenica, que matou mais de 8 mil muçulmanos

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:21

Ratko Mladić Crédito: Leslie Hondebrink-Hermer/UN-IRMC

O ex-general sérvio-bósnio Ratko Mladić, conhecido como o “Açougueiro da Bósnia”, morreu nesta quinta-feira (27), aos 84 anos, após sofrer um AVC, enquanto estava preso em Haia, na Holanda. Ele cumpria prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a Guerra da Bósnia, nos anos 1990. A morte foi confirmada pelo Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais, órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).



Mladić foi comandante do Exército dos Sérvios da Bósnia durante o conflito, entre 1992 e 1995, e teve papel central em algumas das principais atrocidades da guerra. Entre elas está o massacre de Srebrenica, em julho de 1995, quando mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos bósnios foram mortos. O episódio é considerado a pior atrocidade ocorrida em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Genocídio em Srebrenica, Bósnia 1 de 5

O militar também comandou o cerco de Sarajevo, que durou quase quatro anos e provocou cerca de 10 mil mortes. As ações de suas forças fizeram parte de uma campanha de limpeza étnica destinada a consolidar territórios sob controle sérvio durante a dissolução da antiga Iugoslávia.

Após passar 16 anos foragido, Mladić foi preso na Sérvia em 2011 e levado para Haia. Em 2017, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia o condenou à prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A condenação foi mantida em recurso em 2021.

Até o fim, Mladić negou as acusações e permaneceu desafiador diante do tribunal. Sua morte encerra a trajetória de um dos principais responsáveis pelos crimes cometidos durante a Guerra da Bósnia.

Declaração ONU

Em declaração divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira (27), o secretário-geral António Guterres afirmou que a responsabilização pelos crimes continua sendo fundamental para a construção de uma paz duradoura.