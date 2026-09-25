76 ANOS

Morre homem que foi baleado durante comício da campanha de Trump em 2024

James Copenhaver foi atingido no braço e no abdômen

Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:22

James Copenhaver, um dos homens feridos durante a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump em um comício de campanha na Pensilvânia em 2024 Crédito: Reprodução

James Copenhaver, um dos três participantes baleados um comício eleitoral em 2024 durante uma tentativa de assassinato contra o então candidato Donald Trump, faleceu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, informou na quinta-feira (24) o advogado dele. Copenhaver tinha 76 anos.

Copenhaver estava nas arquibancadas do evento em Butler, na Pensilvânia, quando um atirador de 20 anos abriu fogo de um telhado próximo, atingindo de raspão a orelha direita de Trump com uma bala. Copenhaver foi atingido no braço e no abdômen, ferimentos que lhe causaram sequelas e o obrigaram a andar com uma bengala.

Outros dois participantes também foram baleados - David Dutch, que sobreviveu, e Corey Comperatore, que protegeu sua família dos tiros e foi morto.

Copenhaver faleceu na quarta-feira (23), no West Penn Hospital, da Allegheny Health Network, em Pittsburgh, de acordo com um comunicado do médico legista do condado de Allegheny citado pela mídia local.

O advogado de Copenhaver, Joseph Feldman, disse em um comunicado divulgado em nome da família que ele faleceu cercado por seus entes queridos. O comunicado não especificou se sua morte estava diretamente relacionada aos ferimentos que sofreu no comício.

Copenhaver e sua esposa, Marianne Copenhaver, entraram com uma ação contra o governo federal em junho, alegando que o Serviço Secreto e o Departamento de Segurança Interna haviam "falhado completamente" em garantir a segurança adequada no comício.

Os ferimentos de Copenhaver exigiram várias cirurgias, incluindo uma transecção do cólon, e ele sofreu danos renais e outros danos persistentes, incluindo perda de sensibilidade na perna. A ação judicial descreveu os ferimentos como "debilitantes, graves, permanentes e que alteraram sua vida".

O comunicado da família divulgado na quinta descreveu Copenhaver como um marido, pai e avô dedicado, que incutiu em seus filhos os valores do trabalho árduo, da integridade e do serviço ao próximo.

"A dedicação de James a este grande país foi uma parte determinante de sua vida", diz o comunicado. "Como veterano, ele serviu com orgulho à nossa nação nas Forças Armadas, e seu amor pelo país nunca vacilou. James era um verdadeiro patriota americano que acreditava profundamente nas liberdades e nos ideais sobre os quais esta nação foi fundada, e ele encarnava as melhores qualidades de nossa grande nação."