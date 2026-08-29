TRAGÉDIA

Mortes após inundações no Nepal sobem para 676 e desaparecidos chegam a 3 mil

Equipes militares e helicópteros atuam no transporte de mantimentos para locais atingidos

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12:44

Uma corrente de água e lama avança por uma área urbana durante as enchentes no Nepal Crédito: (Foto: Reprodução/YouTube)

Operações de resgate entraram no quarto dia no sábado, 29, na região de fronteira entre o Nepal e a China após inundações relâmpago. O balanço combinado de vítimas no Nepal e no Tibete subiu para 676 mortos e quase 3 mil desaparecidos.

A agência de desastres do Nepal registra 669 mortes e 2.426 pessoas desaparecidas, com mais de 3.700 resgatados. Do lado chinês, autoridades contabilizam sete mortos e mais de 550 desaparecidos.

Nepal 1 de 6