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Mortes após inundações no Nepal sobem para 676 e desaparecidos chegam a 3 mil

Equipes militares e helicópteros atuam no transporte de mantimentos para locais atingidos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12:44

Uma corrente de água e lama avança por uma área urbana durante as enchentes no Nepal
Uma corrente de água e lama avança por uma área urbana durante as enchentes no Nepal Crédito: (Foto: Reprodução/YouTube)

Operações de resgate entraram no quarto dia no sábado, 29, na região de fronteira entre o Nepal e a China após inundações relâmpago. O balanço combinado de vítimas no Nepal e no Tibete subiu para 676 mortos e quase 3 mil desaparecidos.

A agência de desastres do Nepal registra 669 mortes e 2.426 pessoas desaparecidas, com mais de 3.700 resgatados. Do lado chinês, autoridades contabilizam sete mortos e mais de 550 desaparecidos.

Nepal

Vista aérea mostra casas e prédios cercados por lama após a enchente provocada pelo colapso glacial no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Uma corrente de água e lama avança por uma área urbana durante as enchentes no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Imagem de satélite revela os canais formados pela água e pelos sedimentos após o colapso da geleira por (Foto: Reprodução/Nasa/YouTube)
Imagem aérea mostra o leito tomado por sedimentos, pedras e destroços após a passagem da enxurrada por (Foto: Reprodução/YouTube)
Imagens mostram o momento em que a lama se aproxima de um complexo durante a enchente no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Câmera de segurança registra o avanço da lama sobre uma área com veículos e construções na fronteira por (Foto: Reprodução/YouTube)
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Vista aérea mostra casas e prédios cercados por lama após a enchente provocada pelo colapso glacial no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)

Equipes militares e helicópteros atuam no transporte de mantimentos - como alimentos e roupas - para distritos atingidos, como Nuwakot, e na evacuação de sobreviventes da comunidade de Trishuli para centros de atendimento médico. Fonte: Associated Press.

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