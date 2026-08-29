Mortes após inundações no Nepal sobem para 676 e desaparecidos chegam a 3 mil

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Estadão
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12:44
Operações de resgate entraram no quarto dia no sábado, 29, na região de fronteira entre o Nepal e a China após inundações relâmpago. O balanço combinado de vítimas no Nepal e no Tibete subiu para 676 mortos e quase 3 mil desaparecidos.
A agência de desastres do Nepal registra 669 mortes e 2.426 pessoas desaparecidas, com mais de 3.700 resgatados. Do lado chinês, autoridades contabilizam sete mortos e mais de 550 desaparecidos.
Nepal
Equipes militares e helicópteros atuam no transporte de mantimentos - como alimentos e roupas - para distritos atingidos, como Nuwakot, e na evacuação de sobreviventes da comunidade de Trishuli para centros de atendimento médico. Fonte: Associated Press.