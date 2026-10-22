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Motorista bêbado é flagrado com cobras, ratos vivos e peixinho dourado em carro

Homem de 51 anos foi parado em uma rodovia de Amsterdã; policiais encontraram duas pítons no console central

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:44

As pítons foram transportadas no console central.
As pítons foram transportadas no console central. Crédito: Divulgação/Polícia de Amsterdã

Um motorista de 51 anos conseguiu transformar uma abordagem policial em Amsterdã, na Holanda, em uma espécie de arca de Noé sobre rodas - com um detalhe: ele estava sob efeito de álcool. Dentro do carro, os policiais encontraram duas pítons vivas, ratos também vivos e até um peixinho dourado dentro de um saco com água.

Segundo a emissora local AT5, o homem foi parado na quarta-feira (21) na rodovia A4. Como os policiais constataram que ele havia bebido, o motorista foi preso.

Diferentes cobras

Cobra cabo por Shutterstock
Cobra-rei por Shutterstock
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A cobra-tigre australiana por Shutterstock
Cobra por Shutterstock
1 de 5
Cobra cabo por Shutterstock

A surpresa veio depois. Uma equipe de transporte da polícia foi chamada para remover o veículo e, durante a inspeção, encontrou as duas pítons no console central. No banco traseiro, havia uma caixa com ratos vivos e um saco com água e um peixe dourado.

Os animais foram encaminhados para um abrigo.

Cobras podem ser transportadas, mas precisam de ventilação

Na Holanda, a criação de pítons não é proibida, e o transporte de cobras próprias não exige licença em determinadas condições. Isso não significa, porém, que vale tudo na hora de levar os animais de um lugar para outro.

As regras de bem-estar animal exigem condições adequadas de transporte, incluindo ventilação. Segundo a AT5, esse requisito não foi respeitado no caso flagrado pela polícia.

A emissora local também informou que os policiais têm encontrado animais exóticos com maior frequência na cidade. No início de 2026, agentes localizaram uma píton morta e mutilada em um contêiner de lixo.

Tags:

Animais Peçonhentos Cobras Holanda Amsterdã

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